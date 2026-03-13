Pau López señala el problema del Betis tras la derrota: "Hay que generar más para hacer goles"

El Real Betis Balompié salió derrotado por la mínima de su visita a Atenas frente al Panathinaikos después de que un penalti cometido por Llorente sobre Svidersky en el minuto 88 fuera convertido por Taborda. Hasta ese momento, el conjunto verdiblanco había disputado cerca de media hora con superioridad numérica tras la expulsión de Zaroury por doble amarilla, acción provocada por Abde, pero no logró aprovechar esa ventaja ni generar ocasiones claras que reflejaran esa superioridad.

Manuel Pellegrini introdujo un total de siete cambios en el Estadio Olímpico Spyros Louis para este encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Europa League. Entre ellos Pau López, que regresó a la portería, respaldado por la defensa habitual, mientras que Roca y Altimira formaron el doble pivote en el centro del campo.

Pablo Fornals actuó con mayor libertad en la mediapunta dentro de un sistema 4-2-3-1, con Antony, Abde y Cucho Hernández como principales referencias ofensivas frente al Panathinaikos dirigido por Rafa Benítez, que terminó llevándose el triunfo y obligará a los béticos a darle la vuelta a la eliminatoria el jueves próximo en La Cartuja.

Pau López analiza la derrota del Betis

Cómo está el vestuario: "Un poco triste, enfadado, un poco resignado, creo que era un partido que teníamos controlado, no estábamos generando todo lo que nos gustaría generar, encima con la expulsión de ellos se ponía un poco más de cara, y al final en una jugada aislada te vas con la cara un poco de tonto. Pero bueno, al final es el fútbol, es el Europa, y al final las eliminatorias nunca nadie dijo que fueran fáciles, así que bueno, creo que sabemos lo que nos vamos a encontrar en la vuelta, si hoy en casa se han cerrado así, la vuelta va a ser aún peor, pero bueno, confiamos en el equipo de que podemos dar la vuelta a esta eliminatoria".

Falta de dominio con uno más: "Creo que al final es un poco el fortuito del juego, creo que una vez ellos se quedan con 10, ellos aún se meten más atrás, tú pareces que tienes que generar más ocasiones y ves que no las generas, y bueno, genera un poco de frustración, y al final ellos también con uno menos se crecen un poco más, y bueno, al final es el fútbol, se pasan todos los partidos que se quedan con uno menos. Pero sí creo que hay que hacer un poco de autocrítica y ver que al final que estamos generando poco, que hay que generar un poco más para poder hacer los goles, y por ahí seguir, al final no es momento ahora de bajar los brazos, al contrario, para seguir y para dar la vuelta a la semifinal, creo que lo podemos hacer".

Szymon Marciniak muestra la roja a Diego Llorente tras el penalti cometido sobre Svidersky en el Panathinaikos-Betis de octavos de Europa League en Atenas / GEORGIA PANAGOPOULOU / EFE

Penalti de Llorente a Svidersky: "Al final él me dice que cuando es en directo él no la ve que sea penalti, pero claro, una vez le ponen la imagen y ven que los tacos de Diego tocan al del atacante, pues dice que al final no tiene más opción que pitar el penalti. Parece más una acción fortuita del juego, que no realmente le va a interferir en el tiro, pero al final ahí no podemos entrar mucho"

Qué se habla en el vestuario tras la derrota: "Un poco de tristeza, frustración, es normal, al final ves que los partidos no terminan de darse, cosas puntuales que nos cuestan partidos, pero al final es el fútbol, la temporada es muy larga, y como te digo, creo que entramos ahora en la fase importante de la temporada y creo que tenemos plantilla suficiente para darle la vuelta, tenemos primero el domingo contra el Celta un partido muy importante para meternos en la zona de arriba y esa quinta plaza, y después tenemos la vuelta, que al final con la gente en La Cartuja creo que somos capaces de hacerlo".

Qué ambiente espera en la vuelta en La Cartuja: "Los béticos van a estar ahí 100%, nadie tiene ninguna duda que van a llenar al campo y que nos van a ayudar hasta el último minuto, y creo que van a ser muy importantes para darle la vuelta a la eliminatoria".