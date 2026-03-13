La reflexión de Cucho tras la derrota del Betis ante el Panathinaikos: "Mínimamente debimos sacar el 0-0"

Cucho Hernández fue el mejor jugador del Real Betis Balompié en la derrota en Atenas ante el Panathinaikos. El delantero colombiano remató tres veces entre palos en las cuatro ocasiones que tuvo, la otra se marchó cerca de la meta de Lafont, y completó los siete regates que intentó.

A pesar de ello, no pudo impedir que el conjunto de Manuel Pellegrini regresen de tierras helenas de vacío ante un Panathinaikos que transformó en el 88' de penalti la única ocasión que tuvo en esta ida de octavos de final de la Europa League. El cafetero habló al término del partido para los medios del Betis repasando lo sucedido, pidiendo disculpas a la afición e incidiendo en que hace falta mayor concentración en ciertas acciones defensivas.

Sensación tras la derrota: "Mucha impotencia, por la forma que ha terminado el partido, lógicamente, me da pena, me da un poco nervioso, me parece. Un partido que mínimamente deberíamos haber sacado el empate y con más comodidad ganar el partido en casa, pero bueno, ahora hay que afrontar esto. Ahora es difícil ser positivo, pero hay que serlo. Sí o sí, depende de nosotros. Estamos armados de conseguirlo en casa, así que primero pensaremos en el Celta, que es importantísimo también, y luego daremos todo para poder conseguir pasar la siguiente ronda".

Qué le ha faltado al Betis para volver con un resultado mejor: "Enchufarla. El fútbol son goles. En lo personal tuve un par, no tan claras, pero tuve un par que pude hacerlo mejor, el cabezazo. En el primer tiempo también tuve una. La última que tuve que me giré también. Una que pasó muy cerca. Bueno, tuvimos. Tuve y tuvimos varias opciones para al menos marcar un gol y estar más cómodos en el partido, pero bueno, por otro lado, siento que con nada nos están haciendo daño. Pasó contra Getafe, pasó hoy, con un balón a la espalda. Acierto en el gol, pero luego de ahí viene el penalti. Tenemos que estar un poco más concentrados en las segundas jugadas, en la pelota a la espalda y corregir eso. Como te digo, está en nuestras manos que vaya todo mejor".

El Betis necesita una victoria: "Hombre, claro que sí. Como te digo, es difícil ser positivo ahora con la racha que tenemos, pero hay que hacerlo. Si no lo somos nosotros, no queda nada. El fan está ahora enfadado y con justa razón. Así que lo único que nosotros podemos hacer es, el domingo, hacer un buen partido, ganar y conseguir la clasificación".

Cucho Hernández, durante el Panathinaikos-Betis en el Sypros Louis de Atenas en la ida de octavos de final de Europa League / GEORGIA PANAGOPOULOU / EFE

Disculpas a la afición y centrados en el Celta: "Sabiendo que no es un buen momento, sabemos que la afición nos va a apoyar muchísimo, que van a estar los béticos apoyándonos. Así que, bueno, pedir disculpas por no haber conseguido el objetivo hoy, pero que quedan 90 minutos, que ya pensaremos el domingo en eso, pero ahora nuestro objetivo es Celta".

Enfadado por no volver mínimo con el empate: "Yo pienso que por muy mal que hubiese salido el partido tendríamos que haber conseguido el 0-0. 60 minutos, o sea, media hora con 11 jugadores, atacando, moviendo la pelota de un lado a otro. Creo que lo estábamos haciendo bien hasta el minuto del gol. No te explicas esas cosas, pero ya hay que afrontarlo. Creo que pudimos hacerlo mejor en todos los aspectos, ofensivo y defensivo. Corregir en el poco tiempo que tenemos, no hay de otra, y afrontar lo que viene con la máxima exigencia".