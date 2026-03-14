Manuel Pellegrini confirma la vuelta de Amrabat en el Betis-Celta: "Para 90 minutos no está"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, compareció tras el último entrenamiento del conjunto verdiblanco en la Ciudad Deportiva Luis del Sol en el que Sofyan Amrabat estuvo presente y en el que Diego Llorente no se ejercitó por un golpe en Atenas ante el Panathinaikos.

Altas y bajas: "En la lista de citados está incluido Sofyan Amrabat, quedó fuera Diego Llorente por un golpe fuerte y Pablo García que está citado con el filial".

Fallos puntuales: "Tengo la sensación que al equipo le falta algo para conseguir los resultados. Las estadísticas dicen que tendríamos que haber hecho más daño, tenemos buena recuperación de balón

Análisis de la situación del Betis: "Creo que siempre hay algún error puntual que nos acaba de definir. Yo tengo la sensación de que el equipo le está faltando algo porque no estamos consiguiendo resultados. Por otro lado, hay tanta gente que se basa en las estadísticas, que teniendo 70% de posesión del balón en ambos partidos, creo que tendríamos que haber hecho más daño ofensivamente. Pero si tenemos 70% de posesiones, porque tenemos una buena recuperación de balón también, a lo mejor no terminamos mal. Si vamos también a las estadísticas, prácticamente la oportunidad nuestra no ha llegado en ninguno de los partidos, pero no han hecho los goles. Así que el fútbol es eso, el fútbol son resultados no estadísticas, no es sensaciones, sino que son hechos concretos y uno o dos balones después decide un resultado. Se nos ha dado mal en los últimos dos partidos, sin lugar a dudas, porque nos ha dado resultados que queríamos, dos partidos de visitas y dos partidos complicados. Pero estamos plenamente vigentes en las dos competiciones, esto depende de nosotros. Estamos en el quinto lugar en la liga, con tres puntos de ventaja, con todos los rivales que vienen detrás nuestros. Eso mismo, haber hecho una buena racha antes de todas las malas rachas, nos ha permitido estar en esa posición. Por otro lado, nos queda el partido de vuelta en casa, ante un rival que allá nos superó en el marcador, pero no en el juego. Así que tenemos que tener la confianza de que el día jueves, entre todos, entre la institución, hinchas, jugadores, vamos a buscar la clasificación para la ronda siguiente. Pero antes tenemos que preocuparnos del partido con Celta, que es el partido de mañana, para seguir avanzando en la liga, que es un puesto muy importante y a lo mejor va a ser más importante todavía a finales de temporada".

Betis-Celta, partido de siete puntos: "Para mí siempre los equipos tienen que tener una buena seguridad de residuos, para darle más confianza en la mayoría que van a pasar contra. En segundo lugar, creo que es un partido muy importante, no decisivo, porque después van a quedar 30 puntos más, que vamos a tener que seguir peleando, ya sea para llegar más arriba, para mantenernos en posición. Como usted dice, un partido hasta de 7 puntos, porque ha ganado la diferencia igual también con el Celta, pero hay otros rivales. Ojalá nosotros sigamos venidos en la Europa League. Así que queda mucho por hacer todavía en la liga, pero al realizar mañana ante rivales que están más cerca de nosotros, sería un avance determinante, pero sí importante".

Pau López: "Vamos a ver mañana el once inicial. Están todos los jugadores listos para intentar".

Poca ventaja en situaciones favorables: "El fútbol. Es la única explicación que uno puede tener. Por supuesto que han sido dos situaciones que suceden muchas veces. Los marcadores se dan vueltas por distintas circunstancias, por falta de confianza, por todas las cosas que van sucediendo dentro de un campo de juego. Desgraciadamente también el otro día estuvimos un rato más con once jugadores. El equipo se defendió muy bien. Pero también sucede".

Clave del Betis-Celta: "No perder la confianza. El equipo hace exactamente lo mismo cuando hicimos los partidos que ganamos. Lo pasado no solamente le pasa a todos los equipos en todas las temporadas, siempre que estaban unas temporadas atrás. Perdimos varias veces cuatro partidos seguidos. Tuvimos baches en los equipos. Hay que saber sortear lo que esté posible. No hay que perder confianza ni empezar a inventar fórmulas secretas que no existen. Si no quieres mantener la confianza, estar más concentrado. Y buscarle a través del juego el mejor a lo que estamos haciendo".

Pellegrini mira al grupo y no personaliza: "Más que nombres personales, yo le he dicho siempre que hay un plantel que se le ha encargado de toda la temporada. Hace tiempo atrás estábamos en tres competiciones distintas. Ahora estamos en dos. Los jugadores tienen su oportunidad de demostrar en qué momento están. Uno va haciendo los equipos y los cambios de acuerdo también a lo que va sucediendo y lo que va habiendo con esos rendimientos. Así que no iría a nombres personales, sino que hay un plantel que nos ha permitido, bueno, con mayor rendimiento, yo creo que con menor rendimiento, en el momento puntual de la temporada. Pero este plantel es el que nos ha permitido hasta en este momento en quinto puesto y pasar directo a octavos".

Falta de gol: "Prácticamente, no nos hacen daño en uno o dos partidos. Y no hemos ganado, pues, allá en primer tiempo dos o tres, bastante claras, pero no las convertimos y hay que convertirlas. Eso mismo va indicando que si uno no está ganando los partidos, que si en dos partidos no ha hecho gol y en los dos partidos le han hecho gol".

Cómo está Amrabat: "Tanto lo de Isco como lo de Sofyan son lesiones en el cartílago. Amrabat ya está entrenando normal. Por supuesto que para 90 minutos no está, pero lo importante es que él ya no siente temor, que está jugando al 100%".

Críticas tras los resultados recientes: "Yo creo que cuando vienen las críticas, porque los resultados no son los adecuados, uno tiene que saber recibirlas, entenderlas, ya sea en directo deportivo, ya sea a mi persona, ya sea a los jugadores, porque los resultados no son los que uno puntualmente está teniendo en estos momentos, globalmente sí han sido absolutamente dentro de lo esperado. Como dije recién de los jugadores, hay momentos mejores de ellos, momentos peores de rendimientos individuales, pero lo que no hay que perder es la confianza y la condición de lo que uno hace. Yo sé que este equipo lo ha mantenido en el tiempo y lo va a seguir manteniendo".

Vueltas de Isco y Lo Celso al grupo: "Lo de Isco y Lo Celso es lo que hemos hablado. Lo de Isco es cartílago y va conforme pasan los días, puede mejorar o empeorar. Por suerte ha ido mejorando pero no podemos dar fecha. Lo de Gio es muscular, está haciendo trote y esperemos que esté lo antes posible".

Cero minutos de Fidalgo en Atenas: "Álvaro Fidalgo fue una variante, el Panathinaikos ataca mucho por detrás de los mediocampistas con un hombre en punta, pero está en perfecto estado".