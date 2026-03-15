El Betis juvenil de Morante arrolla al Barcelona y vence la final de la Copa del Rey (4-1)

El Real Betis Balompié es el nuevo campeón de la Copa del Rey Juvenil. Los andaluces se impusieron en una trepidante final al FC Barcelona (1-4) mostrando un altísimo nivel, sobre todo en la primera parte, y los goles de Rubén, De Roa y Morante le dieron el título 27 años después.

La gran final del torneo del KO juvenil no defraudó y fue eléctrica desde el pitido inicial. Tanto FC Barcelona como Real Betis Balompié salieron muy enchufados, pero fueron los andaluces los que gozaron de más ocasiones. El guardameta blaugrana, Iker Rodríguez, tuvo que sacar a relucir su repertorio de paradas desde bien temprano y dejó una para el recuerdo volando para despejar el disparo de Marcos Mora.

Este aluvión bético no tardó en transformarse en goles. El equipo de Javier Barrero abrió el marcador con una magnífica jugada en la que Iván Corralejo, rodeado de tres defensores barcelonistas, colgó un centro que acabó rematando Rubén al segundo palo. La locura se apoderó del conjunto sevillano y de sus múltiples aficionados que poblaban las gradas del Anxo Carro.

Por ello, tan solo seis minutos más tarde, el Real Betis Balompié consiguió abrir una brecha en el electrónico. Óscar Masqué salvó una pelota rematada por Carlos de Roa que parecía que se perdía por línea de fondo para que el propio defensor cabecease directamente al fondo de las redes. El Betis se había hecho dueño del partido.

La primera parte la cerró, con una nueva estocada, el conjunto bético. Morante sacó a relucir su magia un partido más anotando uno de los golazos de esta Copa del Rey Juvenil. Bicicleta y recorte para romper por dentro a Lorenzo y definición con el interior de su pie izquierdo que, aunque tocó Iker Rodríguez, se convirtió en el 0-3.

Tras el paso por vestuarios Pol Planas restructuró el once del FC Barcelona debido a la expulsión de Kourouma y la abultada derrota que estaban sufriendo. Esto dio oxígeno a los catalanes que, además, lograron recortar distancias en el marcador rápidamente. Nuhu Fofana, máximo goleador de esta final four, anotó el tanto culó adueñándose de una pelota que se le escapó al portero bético, Manu González, en el área pequeña.

El Betis Juvenil conquista la Copa del Rey 27 años después

A pesar del gol, el Real Betis Balompié acabó cerrando el partido por la puerta grande. Lejos de hacerles temer por una posible remontada los hispalenses volvieron a golpear con otro gol de Rubén, el cuarto. Antonio la dejó pasar, Morante la puso de primeras y Rubén finalizó la acción rematando cruzado.

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El Real Betis se proclama campeón de la Copa del Rey Juvenil por quinta vez en su historia, 27 años después de que lo hiciera por última vez y algunos de sus futbolistas como Iván Corralejo y Manu González cierran su ciclo como juvenil añadiendo a su palmarés la Copa de Campeones y la Copa del Rey de la categoría.