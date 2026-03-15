El Betis se recompone en la segunda parte ante el Celta y mantiene la quinta plaza (1-1)

El Real Betis Balompié saltó a La Cartuja a merced de un Celta de Vigo de Claudio Giráldez al que cada vez se le nota más el trabajo del entrenador de Porriño. Con personalidad y decisión, los vigueses se adelantaron en la primera que tuvieron.

Un disparo desde la frontal de Ferrán Jutglà cogió a Álvaro Valles con la guardia baja, pagando muy caro un despiste que complicó mucho a los verdiblancos.

Porque el miedo estaba presente en cada aficionado bético en el estadio y en los propios jugadores, con muchos nervios en las acciones iniciales hasta el punto de terminar sometido por completo.

Si el de La Rinconada había fallado en el 0-1, evitaría ante el mismo protagonista un segundo gol que hubiera marcado por completo el choque. Estuvo atento y adivinó el lado del golpeo.

El Celta seguía llegando y también Pablo Durán y el nivel general defensivo de los verdiblancos encendían las alarmas en una Cartuja cada vez más tensa y recriminándoles a los suyos que dieran ese extra para meterse en el encuentro de nuevo.

SEVILLA, 15/03/2026.- El defensa del Celta, Sergio Carreira (i), disputa el balón ante los jugadores del Betis durante del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports que Real Betis y Celta de Vigo disputan este domingo, en el Estadio La Cartuja de Sevilla. EFE/ José Manuel Vidal / Jose Manuel Vidal / EFE

Poco a poco aunque sin intimidar realmente a Radu, el Betis empezó a encontrarse y a tener sus primeras apariciones en terreno celtiña. La movilidad y el talento de Cucho Hernández, el desborde de Abde y las ganas de Aitor fueron contagiando a un conjunto verdiblanco que se despojó de sus ataduras. Los jugadores dieron un paso al frente.

Más allá de un cabezazo de Bartra en el 43', los de Pellegrini igualaron en intensidad la contienda y encontraron el premio a la vuelta de vestuarios.

No hizo modificaciones tras el descanso el Ingeniero, y lejos de sentarle mal al equipo halló el gol a los cuatro de la reanudación. Aitor Ruibal vio a Bellerín doblándole tirando la diagonal y le mandó un envío raso preciso para que batiera a Radu de primeras.

El gol contagió a La Cartuja, que se volcó con el equipo para buscar una victoria que no llegaría pero que estuvo cerca en varias ocasiones.

La necesidad de ganar sabiendo que no perder era importante también para conservar la quinta plaza y mantener igualado el average particular con el Celta, llevó a los de Pellegrini a ir a ganar sin descuidar en demasía la retaguardia, en la que sufría con cada balón largo que ganaban los gallegos, que supieron aguantar el temporal bético.

Radu, quien falló ante el Lyon en el gol de Endrick, fue providencial para que el punto que estaban logrando a domicilio volviera con ellos para Vigo. Aitor Ruibal, el mejor del Betis junto a Cucho, estuvo cerca de batirlo en un balón largo que ganó y se orientó a la perfección, pero con el que no pudo anotar tras un disparo cruzado.

En los últimos minutos también la tendría Antony en una acción personal -casi lo único que hizo- en la que el meta rumano se hizo grande en el primer palo. Con el tiempo ya cumplido señaló una falta peligrosa Sánchez-Martínez, nefasto nivel el suyo a la hora de decretar qué es o no falta, que Aitor Ruibal se quedó. El de Sallent estrelló el balón en la barrera y en el rechace y, tras varios forcejeos en el área, Bakambu cabeceó, encontrando a Radu.

No consigue ganar el Real Betis Balompié por quinto encuentro consecutivo, pero sí logró algo muy valioso de cara al jueves: recomponerse y conectar con La Cartuja. Con fallos y decisiones mejorables, tanto por parte del cuerpo técnico como el nivel de varios jugadores en el plano personal, los verdiblancos demostraron que tenían ganas y que estaban en deuda con su afición.

El punto deja a los de Pellegrini quintos en la tabla con tres de ventaja respecto al Celta y el average en tablas. Panathinaikos, Panathinaikos y Panathinaikos, ahí estará más de media temporada del Betis. El jueves se cita con su historia y debe remontar para seguir en la Europa League.