El mensaje de Bellerín al beticismo antes del jueves: "Cuando estamos todos juntos los resultados son mucho mejores"

Un gol de Héctor Bellerín, el primero desde que viste la camiseta del Real Betis Balompié, sirvió para que el conjunto verdiblanco lograra un empate importante ante un Celta de Vigo que salió mucho mejor al verde de La Cartuja y que se adelantó en un fallo de Valles. En el segundo tiempo, el lateral barcelonés aprovechó un excelente balón filtrado de Aitor Ruibal para batir a Radu de primeras.

En su vuelta tras dos meses lesionado, Bellerín, además de anotar el gol del Betis, tuvo una buena actuación, sobre todo en la segunda mitad entendiéndose con el de Sallent y posteriormente con Antony. Sobre sus sensaciones, el momento del equipo y la importancia de pasar el jueves habló en zona mixta al término del choque.

Cómo se vio a nivel físico: "Sí, bien, la verdad, a nivel personal bien, satisfecho también con el trabajo del equipo, porque en la primera parte nos lo han puesto muy difícil, nos han encontrado muy bien los espacios, también conocemos al Celta y sabemos que es un equipo que tiene muy claro cómo juega y lo hace muy bien, pero bueno, me quedo con esa sensación de que en la segunda parte hemos sabido reponernos, también hemos sentido la afición mucho más con nosotros y eso en los últimos minutos nos ha dado mucha energía y bueno, creo que nos quedamos con un poquito un sabor amargo, porque bueno, porque hemos tenido la sensación de que podíamos salir con más, pero me quedo también con que es un punto muy valioso este, sobre todo después de la primera parte y nada, seguir trabajando en esta dinámica".

"Si nos dijeran al principio de temporada que a estas alturas estaríamos en esta posición, muchos lo firmaríamos"

Quinto partido sin ganar: "Obviamente ganar, o sea, no ganar no es bueno, pero creo que las temporadas son muy largas, hemos estado en tres competiciones durante mucho tiempo, ahora solo en dos, pero también competición muy exigente, mirando al Celta esta semana, el Celta en las primeras jornadas de liga estaba casi en descenso, y lo que me refiero es que las temporadas son muy largas, ahora hemos encadenado resultados negativos, pero estamos en quinta posición, vamos a jugar ahora la vuelta de unos octavos de final de la Europa League, entonces creo que el equipo está en muy buena posición y hemos hecho muy buenos partidos. La dinámica ahora es un poco más negativa, pero creo que bueno, que estamos donde si nos dijeran al principio de temporada, que a estas alturas estaríamos en esta posición, yo creo que muchos lo firmaríamos, y bueno, también contando con que la quinta plaza este año puede darnos un poquito más, y nada, es cuestión de volver a retomar la dinámica en la que veníamos, yo creo que en el fútbol es imposible estar siempre ahí arriba, hay que saber manejarlo desde dentro del vestuario y hacer nuestro trabajo, y el jueves salir a por todas".

Importante no perder: "Efectivamente, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil para nosotros ahora, tanto este partido del Celta como el del Panathinaikos el jueves, creo que son dos finales para nosotros, y este partido nos lo hemos tomado como eso mismo, entonces bueno, dentro de que siempre la victoria es lo que deseamos, el no perder era algo importante, y bueno, todavía queda mucho por jugar, quedan muchos partidos, pero bueno, sobre todo después de un gol tan temprano como el que hemos concedido, el empate no es malo del todo, pero creo que como equipo siempre estamos esperando y deseando ganar, y creo que hemos tenido también la oportunidad, por lo menos hemos tenido esa sensación de un control mucho más grande en la segunda parte, y un juego mucho más en el campo contrario, y con más oportunidades a favor".

Destaca la importancia de la afición en el segundo tiempo: "Sí, creo que eso es importante, yo creo que tanto el público como nosotros hemos vuelto a sentir como esa energía que a nosotros nos da muchísimo, sobre todo en estos partidos que físicamente hay muchos espacios, tenemos que correr muchísimo, tenemos que ayudar mucho al compañero, el poder sentir también como ese ímpetu del público y esas gargantas ahí, a nosotros nos pone la cosa un pelín más fácil dentro de todo lo difícil que es, y creo que es importante anotar que nosotros vamos a seguir empujando, vaciándonos dentro del campo y que necesitamos también para el jueves con esta misma actitud de la segunda parte, porque para nosotros es una ayuda que es un jugador más, literalmente".

Recuperación tras la lesión y gol anotado: "Bueno, para mí no suelo estar en esas posiciones, no es mi trabajo, es algo que después de una lesión y después de lo difícil que es mentalmente y físicamente y todo el trabajo que hay detrás de esto, como colofón es algo que se siente bien, que también te ayuda a seguir para adelante cuando de repente estás más tiempo ahí en las sombras. Siempre quiero agradecer muchísimo tanto a los doctores, médicos, fisios, mi entorno, todo el mundo que está detrás, que hace, y a mis compañeros también, que hace que estos momentos valgan muchísimo la pena y dentro de que el resultado no ha sido lo deseado, ha sido una sensación muy bonita poder conseguirlo".

Mensaje al beticismo de cara al jueves: "El mismo mensaje que les hemos dado en anteriores eliminatorias. Somos un club que en los últimos años las hemos jugado muchísimo y la afición se está acostumbrando a eso y ellos también saben lo importante que son para nosotros el sentir ese calor y ese apoyo cuando estamos todos juntos, los resultados son mucho mejores y nosotros sabemos que van a estar ahí y nosotros vamos a dejarnos todo en el campo para poder pasar a la siguiente fase".