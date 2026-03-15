Las notas de los jugadores del Betis ante el Celta: Bellerín responde y Ruibal manda

El Real Betis Balompié sacó un empate del duelo ante el Celta en La Cartuja. Los de Manuel Pellegrini comenzaron perdiendo en un error de Álvaro Valles, que no acertó a blocar un disparo de Jutglà, y encontró el empate tras el descanso en una combinación entre Ruibal y Bellerín.

Las notas de los jugadores del Betis

(4) Manuel Pellegrini: le faltó intensidad, pecó de nerviosismo y tardó mucho en reaccionar en la segunda mitad. El Betis pedía a gritos cambios tras el gol, necesitaba piernas frescas y sobre todo, recuperar el centro del campo para no convertir el partido en un ida y vuelta. El punto puede hacerlo bueno el jueves si gana al Panathinaikos y el domingo posterior si sale vivo de San Mamés. Tiene un problema grave en defensa que solucionar.

Titulares

(4) Álvaro Valles: se comió el gol de Jutglà a los cuatro minutos y se rehízo deteniéndole con acierto un tiro minutos más tarde y leyendo bien el juego en la segunda mitad jugando por momentos como líbero para que el asedio no cesara.

Héctor Bellerín celebra su gol durante el Betis-Celta de Liga en La Cartuja / José Manuel Vidal / EFE

(6) Héctor Bellerín: hizo su primer gol con el Betis y no pudo ser más importante tanto para él en su vuelta tras lesión como para el equipo para conservar la quinta plaza. De menos a más, comenzó como toda la defensa perdido y dudando a la hora de saltar a interceptar. Mejoró, anotó y terminó siendo determinante en la derecha cortando balones del Celta y dejándose todo en el campo.

(5) Marc Bartra: un mal primer tiempo y un gran segundo tiempo en el que evitó un gol de Borja y dotó de seguridad a la zaga. Debe crecer, lo necesita y el jueves debe ser el líder ante el Panathinaikos.

(5) Natan de Souza: al igual que Bartra, enmendó todo lo malo del primer acto con un segundo de bastante más nivel, cortando balones y siendo decisivo con Durán.

(2) Junior Firpo: anticompetitivo. El equipo mejoró con su marcha. Debe recuperar ese nivel que mostró en Inglaterra y sobre todo, esa rapidez que siempre le ha caracterizado. Van muchas oportunidades perdidas.

(4) Marc Roca: no atraviesa su mejor momento en el Betis después de un buen inicio de febrero. Sofyan Amrabat está ya de vuelta y debe dar un paso al frente si no quiere quedarse fuera del once en los partidos clave.

(4) Álvaro Fidalgo: no fue trascendente con balón y sobre todo, en una segunda parte con el Betis volcado, debió aparecer mucho más y asumir protagonismo.

(5) Pablo Fornals: con todo el fútbol que tiene en sus botas y cómo se le nota el cansancio jornada tras jornada. Necesita un descanso, pero la competición no lo da y no tiene ningún sustituto de nivel. Siempre ofrece criterio en la elaboración, pero le falta esa magia del primer tramo de temporada.

(8) Aitor Ruibal: terminó exhausto tras meterse una y otra carrera, pidiéndose una falta en la última acción del partido y asumiendo responsabilidad. Vaya balón de gol le puso a Bellerín. Es el alma del Betis.

Aitor Ruibal, durante el partido de LaLiga EA Sports disputado entre el Real Betis y el RC Celta de Vigo en el estadio de La Cartuja / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

(4) Ez Abde: no estuvo fino y el Betis lo notó. Hoy el Celta lo secó a la perfección y no encontró nunca el camino para hacer daño. Pellegrini lo quitó por Antony.

(7) Cucho Hernández: trabajo constante con y sin balón, recuperando la posesión hasta en dos ocasiones. Se marchó tras dar todo lo que tenía y La Cartuja lo ovacionó. Una pena que nunca tenga un buen competidor para tener el descanso que necesita en ocasiones. Tácticamente es muy inteligente.

Suplentes

(4) Antony Santos: si no está bien, debería haber descansado. El impacto que un jugador de su talla puede dar, quedó reducido a más de la mitad debido a su situación física. Apenas un disparo entre palos sin mucha malicia y algún balón filtrado con clase.

(5) Valentín Gómez: qué fácil es ganarle la espalda al argentino. Entró por Junior y claramente mejoró el costado zurdo, pero no es lateral y cuando juega minutos y no tiene una regularidad en la posición le cuesta hacerse a ella. Con el balón en los pies siempre miró hacia delante.

(5) Cédric Bakambu: jugó bien de espaldas en los últimos minutos ganando algún balón importante en la frontal, pero a su remate final le faltó fuerza.

(Sc) Sergi Altimira: entró en el 87' y ayudó a que las fuerzas no rompieran al equipo. Debió ingresar antes.