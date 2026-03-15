Pellegrini: "Este partido nos va a servir mucho para retomar la confianza en lo que hacemos"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, habló en rueda de prensa al término del empate ante el Celta en La Cartuja en una tarde en la que hubo pitos al juego del equipo en las gradas y mucho nerviosismo tras empezar perdiendo en el marcador. En el segundo tiempo, el público apretó junto al equipo al ver la reacción de los jugadores.

Análisis del partido: "Vimos un buen partido de fútbol, los dos salieron a ganar dede el primer minuto. En el primer tiempo pasó que fuimos en desventaja en el primer minuto y luego en el segundo mejoramos muchísimo y el equipo jugó muy bien. Dejar puntos en casa son puntos perdidos. Pudimos haber concretado en el segundo, no se pudo, seguimos sumando y a seguir tirando hasta el final".

Reacción tras el descanso: "Me quedo con la segunda parte del Betis porque supuimos revertir un marcador adverso tras un primer tiempo que nos cosstó muchísimo con la tensión del público y los resultados pasados a los que nos supimos sobreponer".

Charla en el vestuario en el descanso: "Más que algo puntual fueron los primeros 25 minutos que sentimos el gol. A poco que nos asentamos en el campo, en el segundo tuvimos control y no tuvieron esas llegadas que sí al principio. Es un equipo que juega bien al fútbol y partir con ventaja les dio tranquilidad. Corregimos la recuperación del balón y pudimos tener el control del partido".

Mereció ganar:" Hicimos un partido muy completo que se nos puso mal desde el comienzo. Veníamos de una derrota en Grecia y que ahora buscaremos la clasificación. Esa derrota se suma a lo del Getafe y comenzar perdiendo en casa pues complica y lo sentimos un tiempo. Así como supimos sobreponernos a ese traspiés nos va a servir mucho para el jueves".

Nivel de Héctor Bellerín: "Tiene una trayectoria larga en el fútbol en el Arsenal y en el Betis. Es un jugador que nos aporta mucho. Estuvo lesionado y ya está de vuelta. Vimos que estaba en condiciones de jugar y es un jugador importante. Hoy lo demostró. Hizo muy buen partido y me alegro por él".

Héctor Bellerín celebra su gol durante el Betis-Celta de Liga en La Cartuja / José Manuel Vidal / EFE

Amrabat, ok para el jueves: "Ya está entrenando normal, hoy día si fuésemos ganando hubiese entrado para reforzar la parte defensiva. En cualquier momento podría reaparecer".

Manuel Pellegrini, sobre los pitos de la afición

Pitos y nervios en la grada: "Cuesta entenderlo, sin lugar a dudas. Estando quintos, bien posicionados en la tabla, con muchos jugadores lesionados y clasificados en la Europa League entre los 8 primeros. Por algún motivo parece extraño, pero la única manera de superarlo es con el juego y como en el segundo tiempo, que el público se volcó con el equipo".

Cinco partidos sin ganar y reacción para el jueves: "Sería muy importante para nosotros retomar la senda del triunfo. Son cinco partidos que por diferentes motivos no hemos podido ganar, pero vamos a seguir buscándolo a través del juego. Ojalá hacerlo el jueves para seguir en la Europa League, por eso creo que este partido nos va a servir mucho para retomar la confianza de lo que estamos haciendo".