El Betis de Pellegrini recibe al Celta en un partido de siete puntos por la Champions

El Real Betis Balompié aparta por un momento su lucha de Europa League ante un Panathinaikos al que tiene que remontar. Para que la composición de Tony Britten sobre Zadok the Priest de Händel suene en La Cartuja el año que viene al Celta de Vigo han de vencer los verdiblancos.

Y es que, sin ninguna duda, es el partido de la temporada. Betis y Celta, ambos, han jugado en la ida de Europa League y los dos llegan al feudo que comparten Sevilla y Santiponce con una necesidad clasificatoria en la Liga que incluso sobrepasa a sus cotas futuras en la competición europea. El Betis recibe el jueves próximo a los atenienses y el Celta visitará el Groupama Stadium.

Pero, para ellos, la mejor forma es una victoria. Los de Manuel Pellegrini cuentan con un gran jugador de vuelta entre sus filas. Sofyan Amrabat. El pivote marroquí nacido en la neerlandesa localidad de Huizen ya se ejercita con normalidad junto al resto de sus compañeros. Incluso, mientras el primer equipo ha estado en Grecia para la Europa League, se ha desplazado de a la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo para entrenar con las categorías inferiores y ponerse fino. Decían algunos que no quería estar Amrabat con el primer equipo y lo que hace a diario es machacarse para volver cuanto antes.

Otra cosa será la vuelta de Isco y de Lo Celso, a los que Pellegrini, por diferentes motivos, emplaza unas semanas. Con ninguno se atreve a dar un plazo real de su vuelta ni a poner una semana en el horizonte para volver a contar con ellos, aunque el argentino debe regresar antes del capitán de Arroyo de la Miel que tanta falta hace en un Betis sin luz en tres cuartos.

Gráfica de alineación del Real Betis Balompié.

El posible plan de Pellegrini en el Betis ante el Celta

Con el que sí que puede contar bajo palos es con Pau López. El arquero gerundense ya fue titular en Atenas, probablemente repita ante el Celta y todo ello sea para prepararse para la vuelta con el equipo griego al que dirige Rafa Benítez. Por delante de él, Ángel Ortiz o Héctor Bellerín pueden dar la reválida a Héctor Rival.

Diego Llorente se ha quedado fuera de la convocatoria por un golpe en Atenas, por lo que Bartra entrará por él. Natan es fijo y Bartra formará con el brasileño. Lo que suceda en el lateral izquierdo siempre será un problema mayor o menor. Por delante no hay ninguna duda que en el doble pivote estará Marc Roca. Junto al de Vilafranca del Penedès se perfila como titular Álvaro Fidalgo, al que según Pellegrini no ha tenido ningún retroceso y que no jugara en tierras helenas únicamente corresponde al plan de partido que plantearon los locales.

Roca, Fidalgo y el tercero de la medular corresponde a Pablo Fornals. No está el castellonense al nivel que acostumbra, incluso tiene dolores tras 38 partidos, los mismos que jugó en toda la temporada. Y en sus piernas empieza a notarse en demasía. Es capital el centrocampista de Castellón en el Betis.

Antony, Ez Abde y Cucho Hernández marcarán la diferencia ante un Celta de Giráldez que si bien le costó engrasar y ser reconocible en los primeros partidos poco a poco va siendo un equipo más certero, un conjunto más definido y un digno aspirante a meterse en los cuartos de la Europa League sobrepasando al Olympique de Lyon en Francia. Betis-Celta, un partido de siete puntos al que Manuel Luis Pellegrini Ripamonti pone el ojo después del paso al frente de España en el viejo continente.