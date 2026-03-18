Alineaciones y horario del Betis-Panathinaikos de Europa League: Amrabat está de vuelta

El Real Betis Balompié - Panathinaikos FC de este jueves en La Cartuja ya se ha instalado en el pensamiento de cada bético. La oportunidad que tiene el conjunto de Manuel Pellegrini ante sí es histórica, ya que sería la primera vez que los verdiblancos acceden a los cuartos de final de la Europa League. La tarea puede ser ardua: ha de remontar el 1-0 de la ida en Atenas ante un equipo de Rafa Benítez que saldrá a defender el marcador de la batalla en tierras helenas

Para ello, los de Manuel Pellegrini comenzaron a ejercitarse el martes en una sesión en la que Natan entrenó al margen y en la que volvió Diego Llorente, sancionado para este choque, con Isco Alarcón -empieza a ver la luz al final del túnel- y Giovani Lo Celso aún en la enfermería. Si el central brasileño está disponible, que todo hace indicar que sí, el Ingeniero tendrá tres bajas para medirse al conjunto griego y darle la vuelta a una eliminatoria que deja a la entidad de las trece barras ante una oportunidad única en el viejo continente.

Pau López, Aitor Ruibal, Natan, Valentín Gómez y Junior son los cinco apercibidos del Betis para la vuelta con dos amarillas, perdiéndose la ida de cuartos en caso de pasar de ronda si ven una nueva cartulina este jueves.

Pellegrini ya cuenta con Amrabat

La mejor noticia en clave verdiblanca en toda la semana y en los últimos días es la vuelta de Sofyan Amrabat. Pellegrini no quiso arriesgar frente al celta con el pivote de Huizen y lo reservó para el duelo ante el Panathinaikos, probablemente el más importante de toda la temporada hasta el momento. El centrocampista internacional por Marruecos, que al igual que Abde ahora es campeón de África de forma surrealista, apunta al once en el día de su regreso.

Sofyan Amrabat, durante un entrenamiento con el Real Betis Balompié tras su lesión / Real Betis Balompié

En portería al igual que en la ida será Pau López quien defienda la meta bética. El gerundense hablará junto al Ingeniero en la previa este miércoles. Por delante, Héctor Bellerín podría repetir en el carril diestro, Ricardo Rodríguez volver al zurdo y que Bartra actuara junto a Natan al estar Llorente sancionado.

Con Amrabat haciendo la raya, puede que Pellegrini apueste por reforzar ese doble pivote con Sergi Altimira a su lado para que no se sienta el cedido por el Fenerbahçe con tantas obligaciones defensivas a su vuelta. Marc Roca, Álvaro Fidalgo y Nelson Deossa quedarían como alternativas a los citados para la segunda mitad.

En ese plan, Pablo Fornals aparece como el '10' del Betis, el encargado de hacer que todo el ataque tenga sentido y que conecte la base con la velocidad de Antony y Abde en las alas. Es un partido grande y deben aparecer los buenos jugadores y demostrar por qué siguen tanto el brasileño como el marroquí aumentando su valor de mercado. Arriba, Cucho Hernández es quien debe ser la referencia en una noche en La Cartuja en la que está prohibido fallar.

Únicamente, la garra de Chimy Ávila, podría ser una estrategia en los primeros minutos junto al cafetero si Pellegrini decidiera someter al Panathinaikos e impedirle que estuviera cómodo en bloque bajo presionando bien en salida. Para ello el castellonense tendría que desaparecer del once, o Antony, y ambos casos son complicados.

Alineación del Real Betis Balompié

Horario del partido entre el Real Betis Balompié-Panathinaikos

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini recibirá en la vuelta de los octavos de final de la Europa League al Panathinaikos FC de Rafa Benítez este jueves 19 de marzo a partir de las 21:00 en el estadio de La Cartuja.

Dónde ver el partido entre el Real Betis Balompié y el Panathinaikos

El encuentro entre el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Panathinaikos FC de Rafa Benítez de la vuelta de los octavos de final de la Europa League será retransmitido por Movistar Liga de Campeones (dial 60 en Movistar / 115 en Orange) Movistar Liga de Campeones 3 (dial 62 en Movistar / 118 en Orange) y Movistar Liga de Campeones 4 (dial 180 en Movistar / 119 en Orange) y LaLiga TV Bar 3 (dial 302) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.