Real Betis Balompié
Sporting de Braga, rival del Betis en cuartos de Europa League: ya se conocen los horarios
El conjunto verdiblanco jugará la ida en Braga el miércoles 8 de abril a las 18:45 y la vuelta en La Cartuja el jueves 16 de abril a las 21:00
El Real Betis Balompié se impuso al Panathinaikos en la vuelta de octavos de final de la Europa League venciendo por 4-0 en La Cartuja. Dicho marcador le permite avanzar de ronda hasta unos cuartos de final en los que espera el Sporting de Braga.
Para el choque europeo recuperó Manuel Pellegrini a un jugador indispensable como Amrabat, que fue el mejor de los verdiblancos en un once muy ofensivo, apuesta del Ingeniero, en el que brillaron todos los jugadores de ataque.
Cuándo se jugará la eliminatoria entre Braga y Betis
- El partido de ida en la tercera ciudad de Portugal se jugará el miércoles 8 de abril a las 18:45 horas, todo ello tras el FC Porto eliminar al VfB Stuttgart. La ida, por tanto, se disputará en el Estadio Municipal de Braga con aforo para 30.286 espectadores.
- La vuelta entre SC Braga y Real Betis Balompié será el jueves 16 de abril en La Cartuja a las 21:00.
Por qué el SC Braga-Ferencváros se disputó en miércoles
El encuentro entre Sporting Clube de Braga y Ferencvárosi Torna Club de la vuelta de octavos de final se ha disputado este miércoles en horario adelantado al habitual de la UEFA Europa League al jugarse el FC Porto-VfB Stuttgart en el Estadio do Dragão este jueves.
Todo ello tal y como se recoge en el artículo 24.02 del reglamento de la UEFA, que se refiere a la programación de partidos cuando dos o más clubes de la misma ciudad o zona geográfica cercana (en un radio de 50 km) compiten en las competiciones de la UEFA: "Si dos o más clubes de la misma ciudad, ubicados en un radio de 50 km entre sí y/o que juegan en el mismo estadio, participan en alguna de las competiciones de la UEFA, y si la Federación y los clubes en cuestión declaran explícitamente al inscribirse que sus partidos no pueden jugarse el mismo día o en días consecutivos, la administración de la UEFA podrá cambiar las fechas y horas de inicio de acuerdo con los principios definidos por el Comité de Competiciones de Clubes".
Así queda el cuadro de cuartos de final de la Europa League
Partidos de ida
La eliminatoria entre Braga y Betis se disputará el miércoles 8 de abril a las 18:45.
El jueves 9 de abril, Freiburg y Celta, rivales de la eliminatoria del Betis en semifinales, jugarán a las 21:00 al igual que Porto-Nottingham y Bologna-Aston Villa
Partidos de vuelta. Jueves 16 de abril
Celta - Freiburg (18:45 HEC)
Aston Villa - Bologna 21:00.
Nottingham Forest - Porto 21:00.
Real Betis - Braga. 21:00.
Fechas marcadas por UEFA para el tramo restante de competición
- Cuartos: 9 y 16 de abril de 2026. Los cuartos de final darán comienzo el miércoles 8 de abril a las 18:45 HEC con el partido entre el Braga y el Real Betis, mientras que los otros tres encuentros se disputarán el jueves 9 de abril a las 21:00 HEC. Los partidos de vuelta se disputarán la semana siguiente, todos ellos el jueves 16 de abril, con el Celta contra el Freiburg a las 18:45 HEC y los otros tres partidos de vuelta a las 21:00 HEC. El ganador de cada eliminatoria se asegurará un puesto en las semifinales.
- Semifinales: 30 de abril y 7 de mayo de 2026
- Final: 20 de mayo de 2026 (Estambul)
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