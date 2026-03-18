La emotiva historia de Aurora: así vivió a los 88 años su primer partido del Betis en el estadio

Aurora tiene 88 años, es bética de corazón y llevaba años soñando con ver en directo a su equipo. Ese deseo se hizo realidad el pasado domingo, cuando pudo asistir al partido entre el Real Betis y el Celta de Vigo en el Estadio de La Cartuja en una jornada que, más allá del resultado, terminó convertida en un recuerdo difícil de olvidar.

La aficionada verdiblanca vivió una experiencia única y aún más especial en su caso. Antes del encuentro, pudo saludar a los jugadores y conocer personalmente a Joaquín Sánchez, uno de los grandes símbolos del club. Además, recibió varios regalos, entre ellos una bufanda, que no se quitó en todo el partido, y una camiseta personalizada con su nombre.

Y eso no fue todo. Aurora también pudo bajar al césped y disfrutar del ambiente desde este punto privilegiado del estadio, en un día marcado por la emoción y la ilusión de cumplir un sueño que llevaba mucho tiempo esperando. El empate a uno entre Betis y Celta quedó en un segundo plano para ella. Lo importante fue poder vivir, por fin, un día ligado a su equipo desde un lugar privilegiado.

Experiencias únicas para los más mayores

Detrás de esta historia está la labor de la Fundación Adopta Un Abuelo, junto con la colaboración del Real Betis y la implicación de sus voluntarios. La entidad trabaja para acompañar a personas mayores y organizar experiencias que les permitan salir de la rutina, socializar y seguir sumando momentos especiales.

Aurora, con su bufanda del Betis / Adopta a un abuelo

Más allá de acciones puntuales como la de Aurora, la fundación desarrolla actividades de acompañamiento e iniciativas intergeneracionales en residencias de toda España. Su trabajo busca combatir la soledad no deseada, una realidad que afecta a millones de personas mayores, al tiempo que da visibilidad a sus historias y les devuelve protagonismo en la vida social.

Este proyecto nació en Ciudad Real en 2014, a partir de la relación entre Alberto Cabanes y Bernardo, un viudo sin descendencia que le confesó que su mayor deseo era tener un nieto. Desde entonces, la iniciativa ha crecido hasta acompañar a más de 14.800 personas mayores con la participación de 25.000 voluntarios en toda España. En esta ocasión, ese trabajo se tradujo en una imagen tan sencilla como poderosa: la de Aurora, emocionada, cumpliendo por fin su sueño de ver al Betis en directo.