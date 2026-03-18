Oficial: Sporting de Braga, rival del ganador del Betis-Panathinaikos en cuartos de Europa League

El ganador de la eliminatoria Real Betis Balompié - Panathinaikos Fútbol Club ya conoce a su rival en los cuartos de final de la Europa League. Las opciones de remontar la eliminatoria de octavos para el conjunto verdiblanco pasan por remontar a los de Rafa Benítez este jueves en La Cartuja después de perder 1-0 en Atenas de penalti en el minuto 88.

Para el choque europeo ha recuperado Manuel Pellegrini a un jugador imprescindible como Sofyan Amrabat, que ya fue convocado ante el Celta y no jugó y frente a los helenos podría partir incluso de titular en el doble pivote.

Si consigue pasar la ronda en curso, el Sporting Clube de Braga sería el contrincante al que se enfrentarían los verdiblancos en cuartos de final de la Europa League. La ida se disputaría en el Estadio Municipal de Braga con aforo para 30.286 espectadores.

Cuándo se jugarían los cuartos de final de la Europa League El partido de ida en la tercera ciudad de Portugal se jugaría el miércoles 8 de abril , posiblemente a las 18:30 horas, en caso de que el FC Porto elimine al VfB Stuttgart . De lo contrario, el choque tendría lugar el jueves 9 de abril .

en la tercera ciudad de Portugal , posiblemente a las 18:30 horas, . De lo contrario, el choque tendría lugar . La vuelta entre SC Braga y Real Betis Balompié o Panathinaikos sería el jueves 16 de abril en La Cartuja o en el Spyros Louis de Atenas.

Por qué el SC Braga-Ferencváros se ha disputado este miércoles

El encuentro entre Sporting Clube de Braga y Ferencvárosi Torna Club de la vuelta de octavos de final se ha disputado este miércoles en horario adelantado al habitual de la UEFA Europa League al jugarse el FC Porto-VfB Stuttgart en el Estadio do Dragão este jueves.

Todo ello tal y como se recoge en el artículo 24.02 del reglamento de la UEFA, que se refiere a la programación de partidos cuando dos o más clubes de la misma ciudad o zona geográfica cercana (en un radio de 50 km) compiten en las competiciones de la UEFA: "Si dos o más clubes de la misma ciudad, ubicados en un radio de 50 km entre sí y/o que juegan en el mismo estadio, participan en alguna de las competiciones de la UEFA, y si la Federación y los clubes en cuestión declaran explícitamente al inscribirse que sus partidos no pueden jugarse el mismo día o en días consecutivos, la administración de la UEFA podrá cambiar las fechas y horas de inicio de acuerdo con los principios definidos por el Comité de Competiciones de Clubes".

Cuadro del sorteo de la Europa League / UEFA

Fechas marcadas por UEFA para el tramo restante de competición