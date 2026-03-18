Pau López y las opciones del Betis de eliminar al Panathinaikos: "Se le puede dar la vuelta"

El portero titular del Real Betis Balompié para medirse al Panathinaikos será Pau López. El meta gerundense ya jugó la ida en Atenas y actuará de inicio en la vuelta en La Cartuja en la que los verdiblancos tendrán que remontar a los de Rafa Benítez.

Junto a Manuel Pellegrini habló el meta bético en la previa.

Clave, enganchar a la afición: "Sabemos que tenemos un papel importante en el vestuario y en nuestro estadio, hay que entender la situación, tienen una pasión increíble, quieren que ganemos, tienen ilusión y vamos a intentar que sean felices dando lo mejor de nosotros e intentaremos dar la mejor versión. Todos tenemos la ilusión de avanzar en la competición y tenemos la capacidad",

Salir sin la ansiedad de tener que remontar: "Quitar el foco del resultado, hay que ganar y salimos así siempre, tenemos el hándicap del resultado, pero el equipo tiene que focalizarse en dar lo mejor, no en resultado sí, en dar lo mejor, todo llega cuando tiene que llegar. Si salimos con la intensidad que nos pide el míster, dar nuestra mejor versión y hacer lo que podemos controlar, el resultado es el que es, se le puede dar la vuelta y dentro de lo que cabe ganando estamos vivos, es el objetivo del equipo, salir a ganar como siempre".

Quinto puesto en Liga da acceso a Champions: "A mí me hace mucha ilusión ganar cada partido, todo lo que sea. Con este club consigas lo que consigas se magnifica muchísimo, pasar lo que puede ser en dos meses no ayuda a nadie. Pensamos en mañana, en el Betis hay mucha exigencia, estamos en una vorágine de mucha ilusión y exigencia, el Betis ha crecido a niveles increíbles, el equipo cada vez es más ambicioso y nunca hay que perder la ilusión de cada partido que se juega en Europa ni perder el foco de la oportunidad que tenemos ante nosotros. Es un partido muy bonito para jugarlo y poder vivirlo. No podemos exigirnos ganar todos los partidos y todas las eliminatorias, pero siempre crecer e ir a por cada partido. Tenemos la ilusión de seguir creciendo y luego veremos el siguiente. Hay que ir paso a paso sintiendo lo que representa esto y sabiendo que es una oportunidad muy bonita para nosotros".

Obligación de pasar: "Depende la perspectiva con la que lo mires, tenemos la oportunidad de hacer algo histórico para romper esa muralla que en la historia del club nunca la ha podido hacer".

Importancia de portería a cero: "La portería a cero te da mucho siempre, es algo que siempre marca como objetivo el míster en cada charla. Es algo que trabajamos y creo que el equipo tiene la capacidad de pasar incluso aunque conceda gol. Los últimos concedidos han sido más errores puntuales que de concepto a nivel de equipo y confianza total y a disfrutar todos de una gran noche".

Centrados en el partido sin ir más allá: "Pensamos en mañana, un gran partido, parece que hacemos historia o fracasamos, no creo que sea real o normal y tras el partido mejor ya etiquetamos lo que haya sucedido como queráis. No hay que pensar más allá de lo que podemos hacer mañana".