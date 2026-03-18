Manuel Pellegrini: "Estoy convencido de que el Betis va a dar la talla y va a pasar a la eliminatoria"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, recuperó en la previa del Panathinaikos a Natan, que se ejercitó con normalidad al igual que Amrabat, estando ambos listos para una vuelta de octavos de Europa League en La Cartuja.

Al término de la sesión habló el Ingeniero junto a Pau López en la CD Luis del Sol.

Natan regresa y Amrabat entrena con normalidad en la previa del Betis-Panathinaikos / Álex Mérida

Vuelta de Natan y estado de Amrabat: "Sí, están los dos citados y si lo están pueden jugar, veremos los minutos. No están Isco lesionado, Llorente sancionado y Gio no inscrito. Tampoco Pablo García porque solo podemos ir 23".

Qué siente Manuel Pellegrini ante la oportunidad histórica de meter al Betis en cuartos de Europa League: "Primero con mucha tranquilidad, lo que hay que tener en estas instancias. Sería un hecho histórico para el club el pasar a cuartos de final. Luego, tenemos la confianza en lo que uno hace y la campaña es muy parecida a todas las que hemos hecho. Hay un grupo absolutamente comprometido, una hinchada masiva detrás de nosotros buscando el logro y tenemos que salir desde el primer minuto para hacerlo ante un rival difícil y que defiende bien".

Corregir para la vuelta tras la ida en Atenas: "En cuanto al primer partido fue extraño, tuvimos casi un 70% de posesión, quedamos con oportunidades, con un jugador más y el exceso de confianza con uno más nos rebajó intensidad. Defienden muy bien, tenemos que ser creativos e intensos. No querer hacer el segundo antes del primero, convencidos a través del juego y recuperar rápido. Hará un juego parecido, peligroso a la contra".

Obligación de pasar la eliminatoria: "Sin lugar a dudas sería muy importante, hay que mostrarlo en el campo y tenemos 90' para hacerlo. En Europa nunca hay que mirar a los rivales como inferiores. Lo demostró el Bodo y no hay que confiarse. Es un partido contra un equipo acostumbrado a jugar en Europa y en casa tenemos que saber revertir el resultado y estoy convencido de que el equipo va a dar la talla y va a pasar a la eliminatoria".

Nervios en la grada desde el inicio del Celta y petición de calma: "Creo que hay que dividir eso por partes. Sabemos lo pasional que es la hinchada del Betis. Por otro lado, está claro que mientras más unidos estemos mejor para los jugadores. Dije que me parecía extraño cuando estamos quintos y en octavos en Europa y llegamos a cuartos de Copa. Vamos al partido del Celta y así como el segundo tiempo del derbi hubo protestas y creo que el segundo tiempo contra el Celta el equipo dio otra imagen y algo haremos mal para que la hinchada no estuviera con nosotros en todo momento. Mañana lograremos esta posibilidad ambiciosa de meternos en los cuartos".

Mecanismos ofensivos: "La línea de cinco no creo que sea el contratiempo que tenemos, hay que ver cuántas ocasiones se crean, el problema es tener la creatividad no solo ante cinco, delante tienen tres o cuatro, tener paciencia, creatividad y efectividad. Paciencia, exigencia y creatividad".

Amrabat y Abde, Copa de África: "Sofyan Amrabat a medida que tiene más entrenamientos tiene más posibilidades de tener minutos, estábamos bien con el Celta en campo contrario. Veremos si mañana tiene o no, dependerá de lo que necesitemos. Lo de la Copa África es difícil dar una opinión, no es la mejor manera de ganar una Copa, siempre lo mejor es ganar en la cancha, y si se produce de otra manera será por proteger la actividad".

Posibilidad de cambiar el sistema: "La alternativa pueden ser muchas, relacionadas con los rendimientos de los jugadores y creatividad con el balón, mañana veremos cómo ir a por los dos goles de diferencia, ya sea con dos nueves o con el sistema que tenemos que nos va bien, pero nos falta finalizar".

No pasar sería una decepción: "Sería un traspié muy importante, perderíamos aquí ante nuestro público. Tenemos dos caminos a la Champions: una es un título en Europa League, que sería inolvidable para el club, y otra por Liga, que sería negativo no puntuar teniendo esa oportunidad. Sería muy importante, pero no podría hacernos dejar de lado lo que nos queda".