El análisis de Benítez al Betis de Pellegrini: "No espero grandes giros tácticos, quizá más intensidad o alguna rotación de jugadores habituales"

Rafa Benítez, entrenador del Panathinaikos, habló este miércoles en el estadio de La Cartuja en la previa de la vuelta de los octavos de Europa League ante el Real Betis Balompié en La Cartuja. El conjunto ateniense buscará hacer bueno el 1-0 de la ida en el Spyros Louis para avanzar a cuartos de final y medirse al Sporting de Braga.

Análisis de la eliminatoria: "Es un partido vital para ambos. El Real Betis busca avanzar, lo cual es un gran estímulo y nosotros también queremos ser protagonistas en Europa. Compartimos similitudes: aficiones apasionadas y colores similares. El Betis cuenta con futbolistas de gran calidad, desequilibrio y velocidad, acostumbrados a dominar el balón. Nosotros aportamos más solidez; buscamos ser un equipo equilibrado que mantenga la posesión para hacer sufrir al rival. Nuestra afición, al igual que la bética, siempre nos exige ganar".

Benítez quiere centrarse en el fútbol y huir de polémicas: "Lo dije en Valencia, en Liverpool y lo repito aquí: no me preocupa lo que hagan otros, solo que nosotros juguemos bien y marquemos. Sobre el penalti, lo fundamental es lo que ocurra en el césped. En el último partido, con diez jugadores durante 30 minutos, marcamos un penalti clarísimo. Espero que tras el pitido final solo tengamos que hablar de fútbol y no del árbitro".

Manuel Pellegrini, durante el entrenamiento del Betis previo al encuentro de vuelta de los octavos de final de la Europa League en La Cartuja / Julio Muñoz / EFE

Así ve Rafa Benítez al Betis de Pellegrini

Posibles cambios en el Betis: "Conozco bien a Pellegrini; tiene un estilo definido que le da resultados. No espero grandes giros tácticos, quizá más intensidad o alguna rotación de jugadores habituales. Los entrenadores experimentados aportamos estabilidad. Manuel es una persona que transmite tranquilidad y educación, valores muy necesarios en una sociedad y un fútbol tan cambiantes".