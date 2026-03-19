Las notas de los jugadores del Betis ante el Panathinaikos: Amrabat está de vuelta

El Real Betis Balompié venció con autoridad al Panathinaikos en la vuelta de los octavos de final de Europa League en una noche histórica en La Cartuja.

Aitor Ruibal anotó el primero, Amrabat el segundo, Cucho hizo el tercero y Antony el cuarto

Las notas de los jugadores del Betis

(10) Manuel Pellegrini: fue el primer entrenador del Betis en llevar al equipo a la final de la Conference League y ahora el primero en alcanzar los cuartos en Europa League. Sigue batiendo récords, tiene al equipo quinto y cuando más dudan de él los jugadores respaldan su idea. Qué efectividad de cara a portería rival, qué poso sobre el verde y qué importante es tener jugadores con rendimientos individuales altos. El único pero, no haber quitado a Antony al final pensando en el domingo. Con dos laterales convencidos su equipo gana amplitud por fuera y espacios por dentro. Capital en la forma de jugar.

Titulares

(9) Pau López: intervino una vez en el partido de forma decisiva en el minuto 4 para evitar el gol de Pellistri. Cuando hace falta se persona.

(8) Héctor Bellerín: otro gran día del barcelonés tras su vuelta. Atento para interceptar y lanzar al equipo en la derecha y siempre siendo un fiel escudero de Antony.

(7) Marc Bartra: de menos a más. Empezó siendo el menos fiable en la zaga en los minutos iniciales y acabó con

(9) Natan de Souza: líder absoluto de la defensa. Ganó todos los balones por abajo y demostró una enorme suficiencia en cada acción en el partido. Una barbaridad.

(8) Ricardo Rodríguez: sin complicaciones, abriendo el campo al igual que Bellerín, asociándose con Abde y superando la divisoria con criterio. Puso a Aitor de gol.

Sofyan Amrabat, del Real Betis Balompié, celebra un gol durante el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League 2025/26 entre el Real Betis Balompié y el Panathinaikos FC, disputado en el estadio de La Cartuja / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

(10) Sofyan Amrabat: qué pena que el Betis haya estado sin él tres meses por su lesión. Es indispensable, fue el mejor y lo demostró de principio a fin. Hace la raya, distribuye, siempre llega con superioridad y criterio a los balones divididos y entiende mejor que nadie el juego. Sano, siempre en el verde.

(8) Pablo Fornals: fue quien más se benefició de tener de vuelta a Amrabat. Le dio tanta tranquilidad que lo liberó para jugar más de cara que de espaldas. El engranaje perfecto de un Betis con dos puñales en las bandas y dos puntas sacrificados en la presión y con gol.

(8) Antony: volvió a ser determinante, a demostrar sacrificio defensivo ayudando a Bellerín y entendiéndose con todo el equipo. Le falta ese punto de finura para alcanzar niveles excelsos, pero volvió a anotar otro gol. Quinto gol en Europa, duodécimo del año. Y jugando con pubalgia tres meses.

(7) Ez Abde: le costó encontrar el gol a pesar de buscarlo, de no dejar de intentar irse una y otra vez de su marcador, de conseguirlo y de regalarle un tanto a su socio Antony.

(9) Cucho Hernández: qué disparo al larguero a los ocho minutos. Un delantero vive del gol, y volvió a convertir haciendo el tercero. Inteligencia táctica. Hace jugar a todos mejor.

(9) Aitor Ruibal: de delantero centro, marca, cuando es lateral defiende y ataca y cuando juega con otro punta arriba se entiende a la perfección. El polivalente de Pellegrini que siempre tiene un hueco en el once por méritos propios. Abrió un marcador para la historia.

Suplentes

(5) Álvaro Fidalgo: no tuvo mucha incidencia en el juego de un Betis que ya había ganado el partido.

(5) Marc Roca: intentó un golpeo desde la frontal para marcar pero Lafont le negó el zurdazo. Tiene que elevar el nivel para competir con Amrabat.

(5) Chimy Ávila: le dio un pase de cine a Antony para que hubiera hecho el quinto.

(5) Sergi Altimira: salió para bajar revoluciones, ganar piernas y pensar en el domingo.

(Sc) Rodrigo Riquelme: entró al final.