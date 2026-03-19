Una remontada para seguir creciendo en Europa

Esta noche en La Cartuja se juega el Real Betis Balompié la remontada europea más importante de su historia. El Panathinaikos de Rafa Benítez llega a Sevilla para defender el 1-0 logrado en la ida de octavos de final de la Europa League en Atenas, un resultado con el que buscarán los helenos avanzar a una fase con la que ansían los verdiblancos: los cuartos de final.

Para cualquier persona que no esté en el día a día de la entidad de las trece barras, hablar de que puede significar un punto de inflexión en la temporada hasta el extremo de hacer historia o fracasar podría sonar a exageración, pero en la capital hispalense el balompié se vive así.

Manuel Pellegrini, técnico del Betis, repasó en la previa las opciones de remontar de su equipo y se mostró convencido en que sus jugadores darán la talla y pasarán la eliminatoria.

Entre la prudencia y la ilusión de alcanzar los cuartos, en un momento del año en el que los verdiblancos no están finos, se halla la afición bética, que poblará las gradas de La Cartuja en busca de una fase en Europa League que sería una novedad.

Alineación del Real Betis Balompié

Los posibles elegidos por Pellegrini para iniciar en el Betis-Panathinaikos

Para vencer al conjunto griego, Manuel Pellegrini contará en portería con Pau López al igual que en la ida, escudando al meta gerundense con Bellerín, Bartra, Natan y Ricardo Rodríguez. Aitor Ruibal terminó fundido el pasado domingo ante el Celta tras cuajar un partido soberbio y Ángel Ortiz podría ser la otra alternativa al lateral diestro barcelonés, que anotó en su vuelta frente a los celestes.

La gran novedad del once del Ingeniero reside en si estará Amrabat. Esconde su idea el chileno como de costumbre, pero si le dio descanso en Liga fue para que actuara de inicio contra el Panathinaikos. A su lado se postula Sergi Altimira por delante de Fidalgo y Deossa, con Fornals en la mediapunta.

Manuel Pellegrini habla con los jugadores durante el entrenamiento del Betis en la CD Luis del Sol previo al partido contra el Panathinaikos de vuelta de octavos de Europa League / Julio Muñoz / EFE

Antony tendrá que ser diferencial en la derecha una noche clave para el Betis, como Abde en la izquierda y Cucho Hernández en la delantera.

Con un gol iguala la eliminatoria el conjunto verdiblanco: "Si salimos con la intensidad que nos pide el míster, damos nuestra mejor versión y hacemos lo que podemos controlar, el resultado es el que es y se le puede dar la vuelta. Dentro de lo que cabe ganando estamos vivos", comentaba Pau López en la antesala del duelo.

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini ya sobrepasó la barrera de los cuartos de final en todas las competiciones europeas la campaña pasada llegando a la final de la Conference League. Ahora es el turno de lograrlo en la Europa League este 19 de marzo de 2026.

La historia del Ingeniero a los mandos del conjunto bético ha de tener más capítulos en el viejo continente y el Braga espera rival en Portugal.