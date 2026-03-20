Cucho Hernández: "Es muy bonito haber hecho historia con el Betis, pero queda mucho"

El tercer gol de la goleada del Real Betis Balompié al Panathinaikos para avanzar a cuartos de final de Europa League lo anotó Cucho Hernández. El delantero cafetero participó en el primero de Aitor Ruibal con un golpeo lejano muy potente que se estrelló en el larguero y de cuyo rechace se aprovechó el de Sallent, socio que le regaló el tercero tras un cabezazo de Fornals para definir ante la salida de Alban Lafont.

Al término del encuentro habló el ariete de Pereira, que no va citado con Colombia en este parón internacional, ante los micrófonos de Movistar, reflejando la alegría del pase a cuartos y dejando claro que ahora lo más importante es ganar el domingo en San Mamés.

'Asistencia a Aitor' con el tiro al larguero: "La verdad que lo comentaba, decía que llevaba unos partidos que no, que cerca, y hoy después del tiro y que no entra, digo, bueno, al menos ya le avisé, ya le avisé a la portería que venía el gol, pero bueno, estoy muy contento porque al final, para eso creo que jugamos con dos hoy arriba, para ese tipo de jugadas Aitor estuvo muy atento y bueno, muy contento de que haya marcado el gol también".

Cambio táctico con dos delanteros: "Yo creo que un poquito más que necesario ir arriba desde el minuto uno, no solo tácticamente, sino salir con sangre en los ojos desde el minuto uno y creo que el Betis demostró eso el día de hoy y aprovechamos las oportunidades que tuvimos. Fue un partido en el cual hay que estar orgullosos, una alegría esta noche que necesitábamos por los últimos partidos, así que sí, celebrar hoy, pero tranquilidad, que queda mucho y este es el camino".

Qué ha sentido el Cucho al volver a marcar: "Muy feliz, muy feliz, la verdad que es cierto que la lesión me agarra en un momento que estaba marcando, que estaba dando buen nivel, pero bueno, me ha costado un poco encontrar el ritmo, pero creo que poco a poco iré mostrando nuevamente lo que puede aportar el equipo y si es con goles, pues muchísimo mejor".

Primera vez en cuartos de Europa League: Creo que hemos aprendido esta temporada a ir partido a partido. Ahora te soy sincero que yo, por lo menos, estoy pensando solo en el Atlético y ya vendrá lo demás. Es cierto que hemos hecho historia hoy y es muy bonito hacer historia en un club como el Betis, pero es que queda mucho, queremos clasificar, queremos llegar lo más lejos posible, así que ya vendrá eso, ahora pensamos en el domingo".