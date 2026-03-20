Pablo Fornals repite en la lista de España con Luis de la Fuente para el parón internacional de marzo

Pablo Fornals, centrocampista del Real Betis Balompié, volverá a vestir la camiseta de la selección española. Luis de la Fuente ha hecho oficial este viernes la convocatoria de 27 jugadores para la ventana internacional de marzo y el futbolista verdiblanco figura de nuevo entre los elegidos, confirmando que sigue asentado en la dinámica del combinado nacional.

Para el Betis, la noticia tiene un claro protagonista. Fornals repite en la lista después de haber regresado meses atrás a una convocatoria de España, un retorno especialmente significativo, ya que la propia RFEF destacó entonces que volvía a la selección cuatro años después. Ahora, el centrocampista castellonense mantiene la confianza de De la Fuente y afrontará una nueva oportunidad para consolidarse de cara al próximo Mundial de 2026 de este verano en México, EEUU y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá.

Cancelada la Finalissima contra Argentina, España se enfrentará a Serbia en La Cerámica (27 de marzo) y ante Egipto en el RCDE Stadium (31 de marzo) para ultimar la preparación de la gran cita del verano. Y lo hará con Pablo Fornals entre los 27 convocados.

Pablo Fornals, en la lista de convocados de España para el parón internacional de marzo / RFEF

Lista de España con 27 jugadores para el parón internacional