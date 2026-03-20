Pellegrini: "El equipo salió con convicción y se produjo una unión con el público que se vio reflejada en el campo"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, compareció en Movistar tras conseguir el pase a cuartos de final de la Europa League al remontar al Panathinaikos en La Cartuja.

El marcador lo abrió Aitor Ruibal, lo siguió Amrabat con un golazo al borde del descanso y, tras él, Cucho y Antony redondearon una goleada para una historia bética que quiere seguir escribiendo capítulos en el viejo continente.

La Cartuja, volcada con el Betis: "La desilusión de la gente era importante partiendo por la eliminación de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid y el derbi, donde nos empató el Sevilla. Haber quedado eliminados aquí con nuestra gente hubiera sido un traspié muy importante. El equipo salió con la convicción de que teníamos que hacer sentir la localía y se produjo una unión con el público que se vio reflejada en el rendimiento en el campo".

Quiere llegar a la final: "He defendido siempre la temporada que hemos hecho: estábamos quintos en la liga con la segunda mejor campaña de los últimos seis años y llegamos a cuartos de la Copa del Rey. Aunque sea la primera vez que el club llega a esta instancia en Europa, no creo que nos tengamos que conformar. Hay que demostrarlo dentro del campo y tratar de llegar lo más arriba posible tanto en la Liga como en la Europa League".

Dos delanteros: "El detalle de juntar el doble nueve ha salido perfecto; le ha servido mucho al equipo hoy con un gol de Ruibal y otro del Cucho. Sabíamos que el Panathinaikos se defiende muy bien con cinco defensores, entonces necesitábamos más presencia en el área y llegar desde la segunda línea. Pudimos convertir cuatro goles y erramos tres o cuatro más".

Vuelta goleadora de Amrabat: "'No cabe duda de que su presencia le da una jerarquía al equipo importante. Me alegro mucho por él, que haya vuelto después de una lesión con tan mala suerte y haya podido convertir ese gol. Creo que nos va a hacer mucha falta de aquí hasta el resto del campeonato".

Equilibrio del equipo: "Veníamos en los partidos anteriores concediendo goles muy fáciles que ponían más nervioso al equipo. Hoy estuvimos muy seguros con la portería acero y tuvimos un volumen ofensivo importante en el último tercio. Eso nos permitió hacer cuatro goles y tener varios manos a mano con el portero rival".

Qué opinión tiene Pellegrini de LaLiga:"La mejor liga es la inglesa por la dinámica, el espectáculo, los estadios llenos y porque los equipos no simulan. Sin embargo, donde se juega el mejor fútbol es aquí en España; lo demuestran las selecciones y los equipos en la Champions y la Europa League. Quizás tendríamos que mejorar en el sentido del espectáculo y simular menos, pero sin lugar a dudas donde mejor se juega es aquí'".