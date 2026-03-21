Alineación probable del Betis ante el Athletic: en San Mamés estará Amrabat

El Real Betis Balompié viajará este sábado por la tarde hasta Bilbao, donde se medirá al Athletic Club antes del último parón internacional. En San Mamés, la mejor noticia en clave verdiblanca es que estará Sofyan Amrabat. El de Huizen volvió al verde ante el Panathinaikos y fue fundamental para equilibrar fuerzas en la medular, algo que ha hecho que tenga que recuperar en el gimnasio en la previa antes de subirse al avión.

Para vencer a los de Ernesto Valverde, que ha anunciado que se va del Athletic y será el primer partido que dirija conociendo todos la decisión, el pivote internacional por Marruecos será más que necesario.

Alineación del Real Betis Balompié

Un once con Amrabat y con novedades en los laterales

Vuelve LaLiga y Álvaro Valles a la portería. Así está rotando Manuel Pellegrini al de La Rinconada con Pau López, clave en Europa ante los griegos con una parada fundamental en el minuto 4' en La Cartuja.

Por delante del guardameta ex de Las Palmas sí que puede haber novedades. Héctor Bellerín lleva dos partidos a muy buen nivel, pero puede que el desgaste lleve al Ingeniero a contar con Ángel Ortiz en el carril diestro, ya que Aitor Ruibal tiene mucha acumulación de minutos en los últimos encuentros y necesita un breve receso.

Para contener a Guruzeta, tanto Diego Llorente, que puede reemplazar a Bartra, como Natan serán fundamentales, quedando la velocidad de Iñaki Williams en manos de Junior Firpo. Una defensa con tres caras nuevas respecto a la del Panathinaikos. También podría entrar en la rotación Valentín Gómez.

El que sujetará al Betis en San Mamés será Sofyan Amrabat. "Sólo han pasado 48 horas desde el partido del jueves y los jugadores recuperan de distintas maneras, él no tiene problema y está en la lista de citados", decía Pellegrini sobre el mediocentro, que puede estar acompañado por Marc Roca en el doble pivote para ayudar a que el equipo no se parta y conceda ventaja al Athletic en transiciones.

Álex Mérida

En las tres posiciones de la mediapunta, Antony puede quedarse en el banquillo de inicio si terminó mermado ante los de Benítez. Podría ser la sorpresa del once, entrando Aitor Ruibal por el de Osasco, o bien que éste juegue los primeros 45 minutos. Álvaro Fidalgo será el encargado de hacer jugar a los verdiblancos en la Catedral, con Ez Abde percutiendo por la izquierda como un puñal cada vez que reciba de cara.

"Qué pasaría si entramos en Champions mejor lo comentamos cuando entremos. Por ahora, centrados en el Athletic Club", decía Manuel Pellegrini en la previa. Para ganar en San Mamés la responsabilidad goleadora recaerá en Cucho Hernández, que tendrá que competir ante Vivian y Laporte.