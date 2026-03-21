Athletic Club-Real Betis Balompié: Horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online

El Real Betis Balompié tendrá este domingo un duelo importante en San Mamés. La visita al Athletic Club en la jornada 29 le llega al conjunto de Manuel Pellegrini justo tras eliminar al Panathinaikos en la Europa League y llegar por primera vez a los cuartos de final.

En el entrenamiento de este sábado ha regresado Giovani Lo Celso. Dos meses después de lesionarse en Grecia ante el PAOK, el rosarino vuelve de forma parcial y realizó la primera parte de la sesión, el calentamiento. Aún no irá citado y poco a poco irá aumentando las cargas durante el parón internacional.

Quien no estuvo sobre el verde fue Sofyan Amrabat. El de Huizen, tras volver el jueves contra el Panathinaikos, se quedó en el gimnasio todavía 48 horas después del partido. Será Pellegrini el que diga si va o no convocado ante el Athletic Club.

Horario del partido entre el Athletic y el Betis

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini viajará hasta Bilbao para medirse al Athletic Club de Ernesto Valverde en la jornada 29 de LaLiga EA Sports este domingo 22 de marzo a las 18:30 en San Mamés.

En los cinco encuentros más recientes en el feudo athleticzale, el Betis ha perdido en tres ocasiones, empató a uno la temporada pasada con goles de Fornals y Berenguer, y ganó hace tres campañas con un gol de Willian José. En la ida en La Cartuja, perdieron los verdiblancos 1-2.

Dónde ver por televisión el Athletic Club-Real Betis Balompié

El encuentro entre el Athletic Club de Ernesto Valverde y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports, será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.

Tras el encuentro en San Mamés será el último parón internacional de la temporada y a la vuelta jugará el Betis ante el Espanyol en casa.