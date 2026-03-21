Pellegrini ensalza a Valverde, confirma a Amrabat y da plazos con Isco y Lo Celso

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, compareció en sala de prensa en la previa de la visita al Athletic en San Mamés. En el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Luis del Sol estuvo presente Giovani Lo Celso haciendo trabajo en el comienzo de la sesión y Sofyan Amrabat se quedó en el gimnasio.

Sofyan Amrabat entra en convocatoria: "Siguen lesionado tanto Isco como Lo Celso. Gio hizo la primera parte con el equipo y en las próximas semanas se integrará más y estará ante el Espanyol seguramente. 48 horas después sigue en el gimnasio como estaba medio previsto y no tiene ningún problema".

Crispación últimas semanas: "Era lo mismo que decía la semana pasada, el equipo va quinto, estuvimos sextos y teníamos a ocho o diez del Espanyol. Clasificamos cuartos en Europa League, llegamos a cuartos en Copa y nos eliminó el Atlético, finalista. UEL entre 4 primeros, Copa llegamos a cuartos y nos eliminó el Atlético, finalista. Dentro de un bache de resultado como todos los años, se habían dado algunos en casa pero no podía ser una revisión de lo hecho en todo el año. El tiempo sin Europa recuperamos puntos en Liga. El otro día fue un partido muy bueno, con buena cantidad de goles, posesión alta y efectividad y no regalamos goles fáciles que habían hecho que empatáramos.

Champions: "Europa siempre desgasta e incluso más Europa League y Conference que juegas los jueves y estás más cerca de Liga e inconscientemente dejas de lado y te puedes meter abajo o quedarte sin objetivo. Qué pasaría si entramos en Champions mejor lo comentamos cuando entremos. Por ahora, centrados en el Athletic Club. A la Champions se puede ir siendo quintos y también en Europa. Cuando la alcancemos veremos cómo planificar la temporada".

Pérdida de minutos de Deossa: "No tiene ningún problema Nelson. Se tiene que adaptar al juego que tiene el equipo, no es fácil adaptarse rápido pero es un jugador muy importante, está considerado y tendrá nuevamente su oportunidad de reaparecer".

Athletic y Valverde: "No podría hablar de la decisión que tomó Ernesto Valverde, sí puedo decir que el Athletic pierde a un técnico de mucha calidad, que ha dirigido mucho en la liga y llevó al Athletic a la Champions".

Pablo García: "Pablo no está en la lista de citados para mañana, jugó ayer, va ahora a la selección y creo que para él es muy importante lo hace con mucho gusto, ayudar al filial a salvar la categoría y hacer goles y coger confianza. Está considerado y seguirá trabajando con nosotros".

Vestuario físico y anímicamente: "Creo que anímicamente muy bien, el triunfo y la clasificación a la siguiente ronda ha sido muy bueno para ellos. Estábamos en un momento de falta de resultados positivos y con cierta incertidumbre, pero era un bache como el de todas las temporadas, no había que ser tan trascendente de tocar todo. Estamos en las dos competiciones y queremos lograr cosas".

Athletic Club: "Cómo reaccione no lo sé, no lo conozco internamente, pierde el Athletic a un gran técnico. Venían de estar en Champions y tuvieron lesiones importantes. Hicieron una Champions más que aceptable y tuvieron mala fortuna de quedar eliminados en el último partido de la fase de liga. La Champions a veces pasa factura, pero seguirán peleando por los primeros lugares".

Giovani fuera de lista Europa y vuelta de Isco: "Siempre dejar alguien fuera de lista es complicado, no era fácil, sabíamos que no iba a llegar a la primera pase, cuartos podría estar justo. Aunque hubiera llegado no está tras la lesión para jugar jueves y domingo, lo mismo le pasa a Isco, que si llega a estar no va a poder estar jueves y domingo. Es importante tener a cada uno para cada competición. Ojalá estén los dos. En estas últimas semanas cuando aumentan trabajo empiezan lesiones o responden. Ojalá estén para entonces".

Sporting de Braga: "Es un rival difícil, ha tenido buenas temporadas en Europa. Tendremos que hacer un buen partido y creo que sería un gran error sentir que somos favoritos. Tendremos que hacer un partido completo en defensa y ataque y tenemos la ventaja de la condición de local en vuelta para definir en casa. Una vez salgamos de los dos partidos en Liga nos centraremos".