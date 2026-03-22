La autocrítica de Pellegrini tras la derrota del Betis en San Mamés: "No entramos enchufados mentalmente ni con la intensidad que se requería"

El Real Betis Balompié perdió por 2-1 en San Mamés en la jornada 29 de LaLiga EA Sports en un encuentro en el que el planteamiento inicial de Pellegrini dejó al equipo sin juego en la primera parte y la falta de ideas lo llevaron a irse 2-0 perdiendo al descanso. Tras él, ajustó el Ingeniero al equipo con Bellerín, Altimira y Fornals y mejoró la imagen y se acercó al empate.

Al término del encuentro, el técnico verdiblanco habló en los micrófonos de DAZN a pie de campo.

Análisis del partido: Bueno, por supuesto, una valoración negativa, porque perdimos el partido. Creo que fue un partido de dos tiempos. Un primer tiempo donde Athletic no superó, que jugó bien, que tuvo la oportunidad de hacer dos goles. Y un segundo tiempo, que fue justo al revés, no vino para nosotros, tuvimos las oportunidades de que se metieran al lugar al gol por fuera de juego. Tuvimos otro par de oportunidades también muy claras, pero no pudimos empatar".

Cambios tras el descanso: "No, yo creo que en la primera mitad perdimos todos los balones que tuvimos. Tuvimos cinco o seis contras con mucho peligro, pero antes de dos o tres pases ya habíamos perdido el balón y estábamos muy desubicados en las posiciones. Entonces, cuando se pierde tanto balón seguido, es muy difícil poder hacer daño en el campo contrario. Desgraciadamente, nos tocó ese primer tiempo muy malo con el balón. Defensivamente, si bien el Athletic atacó, creo que las ocasiones que tuvieron no fueron tantas".

Entrada de Fornals al partido: Yo creo que es importante tener un plantel y un empate haciendo un once inicial. Después justamente son todos, como diría, los jugadores encargados de intentar mejorarlo con los cambios, con el partido, con los movimientos individuales que son siempre tan altos. Pablo entró muy bien hoy día. Es un jugador que viene con muchos minutos en el cuerpo. Creo que de jueves a domingo no podemos repetir tanto. Pero, bueno, me alegro por él porque está en un gran momento, pero no solamente Pablo. Creo que en el segundo tiempo completo el equipo mejoró sus prestaciones, tanto con balón como sin balón".

Desgaste europeo: "Primero, no es un partido fácil. Son muchos equipos que vienen aquí a Bilbao y le ganan a Atleti. En ningún caso es un partido fácil. En segundo lugar, manteniendo el quinto lugar, los otros equipos también van dejando puntos en el camino, no solamente nosotros. Así que venimos ahora de un buen parón. Lo he dicho muchas veces también, los días jueves al domingo pasan facturas. Entre el gasto emocional y físico pasan facturas. Como digo, en el primer tiempo creo que no estuvimos con las chispas necesarias. No entramos enchufados mentalmente ni con la intensidad que se requería. Pero creo que en el segundo tiempo el equipo lo arregló y merecimos un empate