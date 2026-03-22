Las claves de la construcción del nuevo Benito Villamarín: Acciona al frente, menos costes y ajustes en el proyecto del Betis

El Real Betis sigue dando pasos en la construcción del nuevo Benito Villamarín. Fue el presidente del club, Ángel Haro, en la previa de la ida ante el Panathinaikos, el que confirmó que será Acciona finalmente la empresa que se hará cargo de la fase de excavación y cimentación, que comenzará entre finales de marzo y comienzos de abril. Este el primer periodo de obras de los dos en los que el Betis dividió el proyecto, ya que el grueso gordo de las mismas llegará en verano. Y todo apunta a que Acciona ejecutará por completo todo. Según pudo confirmar El Correo de Andalucía de fuentes del club verdiblanco, el Betis y Acciona han pactado un plan de obra que supondrá la inversión de 170 millones de euros en lo que se refiere a costes de construcción del proyecto en total. Y es esta multinacional la que seguramente logrará también el contrato de la segunda fase consistente en la construcción.

El Betis activó a finales de 2025 lo que se denominó desde el club como el "plan b", un proceso colaborativo con SACYR, FCC/Sando y Acciona, para encontrar la propuesta que mejor se adaptara a los parámetros de la entidad para levantar la nueva grada de Preferencia y el edificio anexo. De estas negociaciones con las tres constructoras, es Acciona la que cuenta con todas las papeletas para ejecutar por sí misma todo el proyecto, ya que es la que está liderando el resideño del plan de construcción, con otro tipo de cubierta y materiales de construcción más asequibles que permitan optimizar recursos y abaratar costes.

De hecho, dentro del club se considera como lo más probable que Acciona se haga cargo de la segunda fase porque ya ha presentado la oferta total más ajustada. No obstante, como los responsables béticos separaron la adjudicación de las obras en dos para ir agilizando el proceso, será en una segunda adjudicación, la de la fase de la construcción, cuando se oficialice la empresa que la realizará.

Sobre este asunto solo ha comparecido públicamente José Miguel López Catalán, vicepresidente del Betis, que valoraba este martes en la Cadena Cope que se ha tratado de un proyecto "muy complejo". "En el primer concurso nos encontramos con una solución que no satisfacía", explicaba, y finalmente se ha optimizado "el tipo de cubierta, la fachada y eso hace que se pueda construir por 170 millones de euros, que es lo que queríamos", proseguía.

De una oferta de 270 millones a otra de 170

Como adelantó ABC y pudo saber El Correo de Andalucía, el Betis abrió el año pasado un proceso de licitación al que solo presentó oferta FFC, de en torno a 260-270 millones de euros. Fue lo que pidió para hacer la obra. Pero el Betis la rechazó porque no se ajustaba a sus parámetros económicos. Fue ahí cuando se abrió el proceso colaborativo con la propia FCC, Sacyr y Acciona. Y además, se dividió el proyecto en la fase de excavación y cimentación y la fase de construcción.

Como el Betis no quería salirse de los parámetros económicos que se había marcado, recuerdan fuentes del Betis que ya en la Asamblea de finales de año se fijó como cantidad aproximada los 160-180 millones de euros. Así, tras reanudar las negociaciones con las tres constructoras, finalmente se rebajaron esos 260 millones iniciales que proponía FCC a los 170 millones aproximadamente que costará la construcción del nuevo Benito Villamarín con el planteamiento de Acciona. La de Sacyr rondaba los 240 millones de euros, pero es la de Acciona la que entra dentro de los condicionantes marcados por el club en su Junta de Accionistas.

De momento, el Betis solamente ha decidido que Acciona se encargará de esta primera fase de excavación y apantallamiento, como la denominó Haro, mientras que todavía se tiene que adjudicar una segunda fase, prevista para verano, que será la más importante, donde se hagan los trabajos de mayor envergadura porque será la construcción como tal de la nueva grada de Preferencia. Estas mismas voces del club verdiblanco aclaran que los 170 millones de euros hacen referencia al coste de construcción en sí, del proyecto total, pero a esa cantidad habrá que añadir lo que será necesario gastar en equipamientos, honorarios, costes financieros, contingencias, etc.

Los plazos del Betis para el nuevo Villamarín

El Real Betis trabaja en un proceso que permita terminar las obras en mayo de 2028, cuando el club cumplirá tres temporadas en La Cartuja. Este es el nuevo plazo que fijó el club tras asumir que la contratación de las empresas constructoras encargadas de levantar la nueva grada de Preferencia se estaba demorando en el tiempo. Además, el Betis ya ha confirmado que "un gran volumen" de obras empezará en junio.

Las primeras obras de excavación y cimentación, que se desarrollarán durante la primavera. Y desde ahora hasta el 30 de junio se trabajará con las empresas constructoras en la adjudicación de la segunda etapa de la fase de construcción. El plan del Betis es que la firma de este contrato se produzca en entre junio y julio de 2026. Será entonces cuando ya se pueda arrancar el grueso gordo de las obras, que está previsto que finalicen en torno a mayo de 2028.

La intención de la entidad de Heliópolis es poder disputar ya los partidos como local en el nuevo Villamarín en la temporada 2028/2029. Y si se retrasaran los trabajos, el Estudio de Ordenación del estadio establece que el Betis podrá construir el nuevo Benito Villamarín por fases y usar el estadio mientras acaba las obras del edificio anexo.