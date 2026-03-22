El Betis paga un mal primer tiempo y cae en San Mamés pese al golazo de Fornals (2-1)

El partido 300 de Manuel Luis Pellegrini Ripamonti al frente del banquillo del Real Betis Balompié se saldó con derrota verdiblanca en San Mamés ante el Athletic Club. Repitió el Ingeniero el esquema que lo llevó ante el Panathinaikos a pasar a cuartos de la Europa League, con Aitor y Cucho en punta y prescindiendo de un tercer centrocampista que iba a ser clave en el devenir del encuentro.

Sin juego interior y con las líneas partidas, además de falta de sacrificio defensivo de los cuatro atacantes, el conjunto bético vio cómo pasó casi todo el primer tiempo a merced de los de Ernesto Valverde, que le imprimieron más ritmo e intensidad desde el comienzo y terminaron por doblegar su ventaja al descanso.

Fue Aymeric Laporte el primero en dar un susto en un remate de cabeza y Sancet e Iñaki Williams tras no detener Pau López de primeras los que probaron al meta del Betis. Yuri también lo intentó en un remate seco cruzado desde la frontal.

Los compases iniciales, con el Athletic apretando y el Betis hundido, ya anticipaban los dos tantos locales que llegarían minutos después. El primero llegaría en un balón atrás de Iñaki a Dani Vivian, que se asomó al balcón del área y halló hueco para pegarle raso al palo largo, donde Pau no fue capaz de llegar.

El segundo, en el 45', en una acción dudosa de las muchas que viven al borde del fuera de juego, nació en Galarreta, filtrando a la espalda de Valentín un balón a Iñaki para que este cediera a Sancet, que entre Natan, Llorente y Amrabat se hizo hueco para definir de primeras.

Sin tiempo para más, los de Manuel Pellegrini se fueron al descanso, quince minutos que dieron para resetear mentalmente y futbolísticamente. Tras él se incorporaron al verde Bellerín, Altimira y Fornals, cambiándole por completo la cara al Betis. El chileno recuperó fuerza en el costado diestro y ganó en construcción con el castellonense por delante del catalán y de Amrabat.

Los verdiblancos dieron un paso al frente, pero en la finalización le estaba faltando efectividad. El Athletic no le perdió la cara al partido y siguió teniendo oportunidades para abrir más el marcador, pero apareció Pau López siendo determinante para evitar que el derechazo a la escuadra de Berenguer se colara en el fondo de las mallas.

El discurrir del segundo acto y el nivel de Fornals acercó al Betis al gol. Cucho Hernández, antes de marcharse por Bakambu, tuvo un golpeo franco desde la media luna que desperdició a las nubes y Abde, en un ataque rápido, definió al primer palo ante Unai Simón, que detuvo sin problemas.

En el tramo final de partido encontró el premio el equipo de Pellegrini. Valentín Gómez fue objeto de falta por parte de Rego en la frontal y el castellonense se la pidió, poniéndola en la escuadra.

El golazo de Fornals en el 75' pudo venir acompañado uno más tarde del 2-2, pero Bakambu estaba en fuera de juego. Aitor combinó de primeras con Bellerín, que lo dobló, y el barcelonés la puso en el corazón del área encontrando al congoleño, que anotó ante Unai pero quedo invalidado.

Con todo prácticamente decidido, al Betis se le apagó la luz y se quedó sin opciones de puntuar en San Mamés, penalizado por unos primeros 45 minutos muy pobres y un planteamiento excesivamente conservador de partida sin ningún centrocampista creador. Cuando el conjunto verdiblanco tuvo fútbol y se hizo con la manija del encuentro, demostró tener potencial para haber puntuado.

El último parón internacional llega al equipo de Manuel Pellegrini en un momento clave de la temporada para recuperar a jugadores importantes como Giovani Lo Celso, encontrar descanso en otros muy fatigados y acercarse la vuelta de Isco de cara a un final de campaña con nueve partidos de Liga por delante y en cuartos de Europa League. Con la derrota del Celta, el Betis mantiene tres puntos de ventaja sobre los celestes en el quinto puesto. Real Sociedad, Getafe y Athletic se acercan con 38 unidades a seis de los verdiblancos. A la lucha por la Champions le quedan muchos capítulos por contar.