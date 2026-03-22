Fornals deja un mensaje claro tras la derrota del Betis ante el Athletic: "Llevamos varias semanas sin ganar en Liga y hoy era un partido muy importante"

El mejor jugador del Real Betis Balompié en San Mamés fue Pablo Fornals. El centrocampista castellonense entró tras el descanso para jugar por delante de Amrabat y Altimira y fue el encargado de canalizar el ataque de los verdiblancos. Además, en el 75' se pidió la falta en la frontal que le hicieron a Valentín Gómez y la mandó al fondo de la red.

Al término del encuentro repasó en los micrófonos de DAZN la derrota del Betis ante el Athletic Club y también hizo una valoración sobre su llamada con la selección española en este parón internacional.

Valoración del encuentro: "Creo que ha habido dos partidos claramente, dos partes, una para ellos, otra para nosotros, en la que hemos salido muy bien desde el descanso, no hemos empatado por medio cuerpo de un compañero, pero creo que el equipo ha sabido reaccionar y que lo ha intentado hasta el último momento".

Gol de falta de Fornals: "Es verdad que tenemos muy buenos tiradores, que en los entrenamientos hay competición por ver quién es el tirador, y cuando ha caído la pelota, algo en mí me decía que esa era mía, y a pesar de que compañeros la han pedido, me he visto con la confianza de pegarle y contento de que haya entrado".

Cinco partidos sin ganar en Liga: "Ya estamos en un momento en el que todo el mundo quiere ver dónde va a estar el año que viene, dónde los equipos por debajo aprietan, los que están en descenso ganan, los que están por arriba también, y ya llevamos varias semanas sin puntuar de a tres en liga, y hoy era un partido muy importante y fastidiado por eso".

¿Pedirá tirar faltas en la selección?: "Gracias por el reconocimiento. Al final, si ya hay grandísimos tiradores de faltas en el Real Betis, en la Selección Española, ¿qué te voy a decir? Si me dejan, yo preguntaré, como me preguntan a mí, pero hay muy buenos jugadores".