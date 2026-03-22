Las notas de los jugadores del Betis ante el Athletic: reacción tardía en San Mamés

El Real Betis Balompié cayó derrotado en San Mamés por 2-1 pagando muy caro un mal primer tiempo y no pudiendo solucionarlo en el segundo en el tramo final. Dani Vivian y Sancet adelantaron a los de Ernesto Valverde y Fornals descontó para los verdiblancos de libre directo en el 75'.

Las notas de los jugadores del Betis

(4) Manuel Pellegrini: el planteamiento inicial prescindiendo de juego interior y de jugadores en la medular con buen pie y capacidad de organización provocó el 2-0 con el que se fue al descanso. Quiso arreglarlo tras él, lo consiguió en parte gracias a Fornals, Altimira y Bellerín, pero no le dio para sumar. Oportunidad perdida de dar un paso al frente.

Titulares

(6) Pau López: en los dos tantos de Vivian y Sancet no pudo hacer nada y evitó un golazo de Berenguer con una buena estirada.

(5) Ángel Ortiz: sin ayudas, cumplió en San Mamés ante Álex Berenguer y no perdió ninguna batalla. En el descanso, cansado y algo lastimado, dejó su hueco a Bellerín. Se quedó anclado como Llorente en el 2-0.

(5) Diego Llorente: fue creciendo con el partido, cogiendo confianza y fue quien ordenó al equipo en la zaga. Que fuera el mejor del Betis en defensa no significa que cuajara un encuentro notable. En el 2-0 se quedó con Ángel anclado.

(3) Natan de Souza: la amarilla del final del encuentro, fiel reflejo de la desesperación que tendría tras un mal partido. Perdido y con errores de concentración.

(3) Valentín Gómez: de menos a más. Mucho mejor con el Betis teniendo la posesión y ayudando a Abde. En el primer tiempo le complicó la vida Iñaki Williams. Le falta temple en ciertas acciones que puede resolver mucho mejor. Los dos goles vinieron por su lado.

(5) Sofyan Amrabat: de menos a más como muchos de sus compañeros. Sin muchas ayudas de Roca, al inicio se le vio perdido y sin ser capaz de contener las llegadas del Athletic, que casi desaparecieron en el segundo tiempo con Altimira a su lado y Fornals por delante.

(1) Marc Roca: superado por completo, mal en la entrega y sin química con Amrabat. Sin él tras el descanso mejoró el Betis. Le costó un mundo controlar y ser influyente con balón.

(1) Antony: se desentendió de ayudar a Ángel Ortiz y en ataque nunca eligió bien en la toma de decisiones. Sustituido al descanso.

(6) Ez Abde: fue el mejor de los jugadores de arriba, el único que supo mirar atrás y echar una mano y quien no paró de intentarlo una y otra vez. Gracias a él llegaron buenas opciones del Betis para anotar.

(3) Cucho Hernández: no tuvo su día. Sólo, peleándose con Vivian y Laporte, poco iba a rascar, y menos si con el balón no está atinado. Las dos opciones que tuvo de disparar las desperdició, sobre todo el balón que se le quedó en la izquierda y acabó en las nubes.

(5) Aitor Ruibal: mucha diferencia entre su primera parte, en la que no estuvo fino y le faltó quizás más decisión a la hora de presionar, y una segunda con Bellerín en la que se entendió a la perfección con el barcelonés doblando el lateral.

Suplentes

(8) Pablo Fornals: es el jugador que más fútbol tiene de la plantilla y su entrada tras el descanso se tradujo en un Betis más reconocible y más peligroso. No sólo anotó un golazo de libre directo, también hizo jugar al equipo y lo acercó a puntuar. Importante que vuelva a este nivel tras unos últimos partidos con mucho cansancio acumulado.

Pablo Fornals celebra su gol en el Athletic-Betis en San Mamés en el partido de Liga de la jornada 29 / Javier Zorrilla / EFE

(7) Sergi Altimira: equilibró al Betis junto a Amrabat y con Fornals por delante. Fue el coche escoba que todo se lo quedaba y le otorgó criterio a la medular además de dinamismo. Muy buenos 45 minutos en San Mamés.

(7) Héctor Bellerín: se entiende muy bien con Aitor Ruibal, entiende el juego de posición y sabe buscar los espacios a la espalda del rival. Lástima que Bakambu estuviera adelantado.

(5) Cédric Bakambu: para una que tuvo y que acabó dentro, estaba en fuera de juego.

(4) Chimy Ávila: quince minutos en los que dejó un único cambio de juego interesante y no apareció más.