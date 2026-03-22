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Real Betis Balompié

Las notas de los jugadores del Betis ante el Athletic: reacción tardía en San Mamés

Pablo Fornals, el mejor del conjunto verdiblanco en San Mamés

Los jugadores del Betis posan en San Mamés antes del partido contra el Athletic de LaLiga

Los jugadores del Betis posan en San Mamés antes del partido contra el Athletic de LaLiga / Real Betis Balompié

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Real Betis Balompié cayó derrotado en San Mamés por 2-1 pagando muy caro un mal primer tiempo y no pudiendo solucionarlo en el segundo en el tramo final. Dani Vivian y Sancet adelantaron a los de Ernesto Valverde y Fornals descontó para los verdiblancos de libre directo en el 75'.

Las notas de los jugadores del Betis

(4) Manuel Pellegrini: el planteamiento inicial prescindiendo de juego interior y de jugadores en la medular con buen pie y capacidad de organización provocó el 2-0 con el que se fue al descanso. Quiso arreglarlo tras él, lo consiguió en parte gracias a Fornals, Altimira y Bellerín, pero no le dio para sumar. Oportunidad perdida de dar un paso al frente.

Titulares

(6) Pau López: en los dos tantos de Vivian y Sancet no pudo hacer nada y evitó un golazo de Berenguer con una buena estirada.

(5) Ángel Ortiz: sin ayudas, cumplió en San Mamés ante Álex Berenguer y no perdió ninguna batalla. En el descanso, cansado y algo lastimado, dejó su hueco a Bellerín. Se quedó anclado como Llorente en el 2-0.

(5) Diego Llorente: fue creciendo con el partido, cogiendo confianza y fue quien ordenó al equipo en la zaga. Que fuera el mejor del Betis en defensa no significa que cuajara un encuentro notable. En el 2-0 se quedó con Ángel anclado.

(3) Natan de Souza: la amarilla del final del encuentro, fiel reflejo de la desesperación que tendría tras un mal partido. Perdido y con errores de concentración.

(3) Valentín Gómez: de menos a más. Mucho mejor con el Betis teniendo la posesión y ayudando a Abde. En el primer tiempo le complicó la vida Iñaki Williams. Le falta temple en ciertas acciones que puede resolver mucho mejor. Los dos goles vinieron por su lado.

(5) Sofyan Amrabat: de menos a más como muchos de sus compañeros. Sin muchas ayudas de Roca, al inicio se le vio perdido y sin ser capaz de contener las llegadas del Athletic, que casi desaparecieron en el segundo tiempo con Altimira a su lado y Fornals por delante.

(1) Marc Roca: superado por completo, mal en la entrega y sin química con Amrabat. Sin él tras el descanso mejoró el Betis. Le costó un mundo controlar y ser influyente con balón.

(1) Antony: se desentendió de ayudar a Ángel Ortiz y en ataque nunca eligió bien en la toma de decisiones. Sustituido al descanso.

(6) Ez Abde: fue el mejor de los jugadores de arriba, el único que supo mirar atrás y echar una mano y quien no paró de intentarlo una y otra vez. Gracias a él llegaron buenas opciones del Betis para anotar.

(3) Cucho Hernández: no tuvo su día. Sólo, peleándose con Vivian y Laporte, poco iba a rascar, y menos si con el balón no está atinado. Las dos opciones que tuvo de disparar las desperdició, sobre todo el balón que se le quedó en la izquierda y acabó en las nubes.

(5) Aitor Ruibal: mucha diferencia entre su primera parte, en la que no estuvo fino y le faltó quizás más decisión a la hora de presionar, y una segunda con Bellerín en la que se entendió a la perfección con el barcelonés doblando el lateral.

Suplentes

(8) Pablo Fornals: es el jugador que más fútbol tiene de la plantilla y su entrada tras el descanso se tradujo en un Betis más reconocible y más peligroso. No sólo anotó un golazo de libre directo, también hizo jugar al equipo y lo acercó a puntuar. Importante que vuelva a este nivel tras unos últimos partidos con mucho cansancio acumulado.

Pablo Fornals celebra su gol en el Athletic-Betis en San Mamés en el partido de Liga de la jornada 29

Pablo Fornals celebra su gol en el Athletic-Betis en San Mamés en el partido de Liga de la jornada 29 / Javier Zorrilla / EFE

(7) Sergi Altimira: equilibró al Betis junto a Amrabat y con Fornals por delante. Fue el coche escoba que todo se lo quedaba y le otorgó criterio a la medular además de dinamismo. Muy buenos 45 minutos en San Mamés.

(7) Héctor Bellerín: se entiende muy bien con Aitor Ruibal, entiende el juego de posición y sabe buscar los espacios a la espalda del rival. Lástima que Bakambu estuviera adelantado.

(5) Cédric Bakambu: para una que tuvo y que acabó dentro, estaba en fuera de juego.

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(4) Chimy Ávila: quince minutos en los que dejó un único cambio de juego interesante y no apareció más.

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