San Mamés pone a prueba al Betis de Pellegrini tras el paso a cuartos en Europa

El Real Betis Balompié visita este domingo San Mamés. El conjunto de Manuel Pellegrini aterrizó el sábado en Bilbao con el impulso del 4-0 al Panathinaikos, un triunfo que lo metió en los cuartos de final de la Europa League y que ha devuelto confianza a un equipo que necesitaba una noche así y en La Cartuja.

En LaLiga, además, los verdiblancos arrancan la jornada en la quinta plaza con 44 puntos, por lo que el duelo ante el Athletic aparece como una oportunidad grande para defender terreno europeo antes del último parón internacional. El Celta, que jugará en Balaídos justo antes que los béticos en Bilbao, está a tres puntos, algo que confiere más importancia si cabe al choque en tierras vascas.

La mejor noticia para el Ingeniero tiene nombre y apellido: Sofyan Amrabat. El de Huizen, fundamental para sostener al equipo en la medular, está disponible pese a haber trabajado al margen tras el desgaste del jueves. No ocurre lo mismo con Isco y Giovani Lo Celso, que siguen fuera de combate. El argentino ya ha reaparecido parcialmente con el grupo, pero su regreso competitivo apunta al Espanyol.

Las claves del partido: el posible once de Pellegrini

Pellegrini, por tanto, volverá a construir un once condicionado por el calendario, por las cargas y por la necesidad de que los verdiblancos no se partan en un escenario, La Catedral, que castiga cualquier concesión.

Porque si algo exige San Mamés es orden, contundencia y personalidad. El Athletic Club no llega en su mejor momento clasificatorio, pero sigue siendo un rival de máxima exigencia en casa y ahora jugará además con todo el foco puesto sobre Ernesto Valverde, que ya ha comunicado que dejará el banquillo en junio. El contexto emocional del partido es evidente.

El conjunto bilbaíno también comparece tocado por las bajas: Nico Williams y Paredes no están disponibles.. Eso no rebaja el peligro de un equipo que mantiene pólvora arriba con Iñaki Williams, Sancet, Berenguer o Guruzeta, futbolistas capaces de convertir cualquier transición en un problema serio.

Alineación del Real Betis Balompié

Ahí tendrá que aparecer el Betis competitivo de las grandes tardes. Estará sustentado por Álvaro Valles, que vuelve a la portería tras el descanso en Europa. Por delante del meta de La Rinconada, Ángel Ortiz, Llorente, Natan y Junior pueden ser los cuatro defensas, con alguna duda en el carril zurdo donde puede entrar Valentín. O el canterano o el argentino defenderán a Iñaki Williams, tarea complicada.

También será una tarde para medir las piernas de los futbolistas más cargados tras Europa, porque Pellegrini deberá decidir cuánto riesgo asumir de inicio y cuánto guardarse para una segunda mitad que puede hacerse larguísima. Sofyan Amrabat y Marc Roca, un doble pivote quizás algo defensivo pero en el que el catalán puede encontrarse mejor al estar acompañado en un estadio en el que ningún espacio ha de estar libre, puede ser la pareja que sujete al Betis, con Antony, Fidalgo y Abde en la mediapunta y con Cucho Hernández en la punta.

El ovetense reemplazaría así a Pablo Fornals, fundido tras los últimos encuentros como el goleador Aitor Ruibal, que pueden encontrar su hueco en San Mamés en los minutos finales para refrescar al equipo.

Más allá del cartel, el partido tiene valor de termómetro. El Betis llega con la moral alta y con la sensación de que ha vuelto a encontrarse. Pero para que esa sensación se convierta en realidad, necesita dar un golpe en uno de los campos más incómodos del campeonato. La quinta plaza está en su mano.