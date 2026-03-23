Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Almedia destituciónSemana Santa Juan de Dios del PinoDesnudo SE-30Tiempo Domingo de RamosAemet Semana SantaVecinos centro okupaciónLínea 3 del MetroLlamador Semana SantaDocumental CayetanaPregón Semana SantaRestaurante italiano
instagramlinkedin

Identifican a dos jóvenes del Athletic tras intentar agredir a aficionados del Betis

La Ertzaintza intervino cerca de San Mamés después del partido entre el Athletic y el Betis, identificando a dos jóvenes del club bilbaíno que intentaron agredir a seguidores sevillanos.

Encuentro entre el Athletic de Bilbao y el Real Betis.

Encuentro entre el Athletic de Bilbao y el Real Betis. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El Correo

El Correo

Sevilla

Dos jóvenes de 18 años, seguidores del Athletic Club de Bilbao, han sido identificados y propuestos para sanción tras intentar agredir a aficionados del Betis en las inmediaciones de San Mamés, en un incidente que vulnera la Ley contra la violencia en el deporte, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Intervención policial tras el partido en San Mamés

Tras la finalización del encuentro entre el equipo bilbaíno y el sevillano, agentes de la Ertzaintza intervinieron este domingo por la noche en una zona cercana al campo de San Mamés a petición de una ciudadana que requería su presencia.

Al parecer, dos jóvenes aficionados del Athletic Club, contraviniendo la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, intentaron agredir a un grupo de aficionados del equipo contrario cuando se encontraban en las inmediaciones del estadio, una vez finalizado el encuentro.

Noticias relacionadas

Una tercera persona intercedió entre ambas partes para evitar la agresión. Los aficionados béticos se refugiaron en un bar y, cuando los dos aficionados del club bilbaíno volvían para enfrentarse de nuevo a ellos, fueron interceptados por una patrulla de la Ertzaintza que procedió a su identificación y se les propuso para ser sancionados por infringir la citada Ley contra la violencia en el deporte.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sorteo de la Europa League: Horario, dónde ver y posibles rivales del Betis en octavos
  2. El Betis juvenil de Morante arrolla al Barcelona y vence la final de la Copa del Rey (4-1)
  3. Dónde ver el derbi Betis Deportivo - Sevilla Atlético: Horario y canal de TV
  4. Sorteo de la Europa League, en directo: Panathinaikos o Nottingham Forest, posibles rivales del Betis
  5. Las notas de los jugadores del Betis ante el Panathinaikos: Amrabat está de vuelta
  6. Alineación probable del Betis en Getafe: Pellegrini puede dar descanso a Fornals y refrescar los laterales
  7. La autocrítica de Aitor Ruibal tras empatar el derbi: 'Lo hemos tirado nosotros
  8. Real Betis Balompié - Celta de Vigo: horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online

Identifican a dos jóvenes del Athletic tras intentar agredir a aficionados del Betis

Identifican a dos jóvenes del Athletic tras intentar agredir a aficionados del Betis

Fornals, tras la derrota del Betis ante el Athletic: "Llevamos varias semanas sin ganar en Liga y hoy era un partido muy importante"

La autocrítica de Pellegrini tras la derrota del Betis en San Mamés: "No entramos enchufados mentalmente ni con la intensidad que se requería"

Las notas de los jugadores del Betis ante el Athletic: reacción tardía en San Mamés

El Betis paga un mal primer tiempo y cae en San Mamés pese al golazo de Fornals (2-1)

El Betis paga un mal primer tiempo y cae en San Mamés pese al golazo de Fornals (2-1)

Athletic-Betis, en directo: así te hemos contado el partido (2-1)

Dónde ver el Athletic Club - Real Betis Balompié de Liga: horario y canal de TV en directo y online

Dónde ver el Athletic Club - Real Betis Balompié de Liga: horario y canal de TV en directo y online

San Mamés pone a prueba al Betis de Pellegrini tras el paso a cuartos en Europa

San Mamés pone a prueba al Betis de Pellegrini tras el paso a cuartos en Europa
Tracking Pixel Contents