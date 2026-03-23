Identifican a dos jóvenes del Athletic tras intentar agredir a aficionados del Betis
La Ertzaintza intervino cerca de San Mamés después del partido entre el Athletic y el Betis, identificando a dos jóvenes del club bilbaíno que intentaron agredir a seguidores sevillanos.
Dos jóvenes de 18 años, seguidores del Athletic Club de Bilbao, han sido identificados y propuestos para sanción tras intentar agredir a aficionados del Betis en las inmediaciones de San Mamés, en un incidente que vulnera la Ley contra la violencia en el deporte, según ha informado el Departamento de Seguridad.
Intervención policial tras el partido en San Mamés
Tras la finalización del encuentro entre el equipo bilbaíno y el sevillano, agentes de la Ertzaintza intervinieron este domingo por la noche en una zona cercana al campo de San Mamés a petición de una ciudadana que requería su presencia.
Al parecer, dos jóvenes aficionados del Athletic Club, contraviniendo la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, intentaron agredir a un grupo de aficionados del equipo contrario cuando se encontraban en las inmediaciones del estadio, una vez finalizado el encuentro.
Una tercera persona intercedió entre ambas partes para evitar la agresión. Los aficionados béticos se refugiaron en un bar y, cuando los dos aficionados del club bilbaíno volvían para enfrentarse de nuevo a ellos, fueron interceptados por una patrulla de la Ertzaintza que procedió a su identificación y se les propuso para ser sancionados por infringir la citada Ley contra la violencia en el deporte.
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