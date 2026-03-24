Los siete internacionales del Betis y qué se juegan en este parón de selecciones de marzo

El Real Betis Balompié entra en el primer parón internacional de 2026 y el último de la temporada tras perder en San Mamés dos a uno contra el Athletic Club. El conjunto de Manuel Pellegrini se fue 2-0 al descanso tras los goles de Dani Vivian y Oihan Sancet y recortó distancias de libre directo en el 75' por medio de Pablo Fornals, que fue el mejor de los verdiblancos en Bilbao.

Nuevamente, el castellonense será uno de los siete jugadores del equipo bético que viajen ahora con sus selecciones. En la lista de 27 de Luis de la Fuente figura Fornals, al igual que Ricardo en la de Suiza, Junior en la de República Dominicana, Fidalgo en la de México por primera vez bajo el mando de Javier Aguirre, Abde en la de Marruecos, Bakambu en la de República Democrática del Congo y Pablo García en la de España Sub-21 a las órdenes de David Gordo.

Pablo Fornals (España)

El internacional de Castellón afronta una ventana de mucho cartel y también de mucha competencia. España, ya centrada en preparar la Copa del Mundo de este verano, se medirá a Serbia el 27 de marzo y a Egipto el 31, dos amistosos que llegan después de la cancelación de la Finalissima y que servirán a Luis de la Fuente para ajustar su lista definitiva. Para Fornals, más allá de sumar minutos, el reto está en ganar peso dentro de una medular repleta de alternativas y confirmar que su buen momento en el Betis también tiene continuidad con la absoluta, sobre todo de cara al Mundial.

Ricardo Rodríguez (Suiza)

Suiza ha programado para este parón dos amistosos ante Alemania, el 27 de marzo en Basilea, y Noruega, el 31 en Oslo, en una concentración claramente enfocada en la puesta a punto para el Mundial de 2026. En ese contexto, Ricardo Rodríguez comparece como uno de los futbolistas con más experiencia del grupo, un perfil valioso para un equipo que quiere llegar rodado a la gran cita. Para él, el parón sirve para reafirmar galones, liderazgo y sitio en una selección que quiere medirse ya a rivales de primer nivel.

Junior (República Dominicana)

En el caso de Junior Firpo, la llamada de República Dominicana puede ser importante para que tenga minutos y coja rodaje de cara a los últimos partidos de la temporada del Betis. La selección dominicana disputará los dos primeros encuentros de la Concacaf Friendly Series ante El Salvador y Cuba, los días 26 y 29 de marzo, ambos en Santiago de los Caballeros. Junior parte como uno de los referentes del combinado caribeño, de modo que este parón le ofrece la posibilidad de asumir mando, jerarquía y protagonismo en una selección que continúa construyendo su identidad competitiva. Sobre todo, mejorar sus sensaciones para tener minutos nuevamente a las órdenes de Pellegrini.

Pablo García (España Sub-21) El canterano verdiblanco se incorpora a una sub-21 que sí tiene deberes competitivos de verdad. España lidera su grupo con cinco victorias en cinco encuentros y en esta ventana se mide a Chipre, el 27 de marzo en Lárnaca, y a Kosovo, el 31 en Alcalá de Henares, en la fase de clasificación para el Europeo de 2027. La selección de David Gordo afronta el parón con la opción de dejar muy encarrilado el pase y Pablo García buscará aprovechar cualquier oportunidad para seguir creciendo en un escaparate ideal para los futbolistas emergentes. Para él, el reto es doble: sumar para España y seguir llamando a la puerta de Manuel Pellegrini tras bajar de nuevo al filial del Betis en los últimos partidos.

Álvaro Fidalgo celebra su gol contra el Sevilla durante el partido de la jornada 26 de LaLiga entre el Betis y el Sevilla en el estadio de la Cartuja / José Manuel Vidal / EFE

Álvaro Fidalgo (México)

Uno de los focos más llamativos estará sobre Fidalgo. La selección mexicana jugará ante Portugal el 28 de marzo y frente a Bélgica el 31, dos amistosos de enorme nivel pensados para seguir afinando el proyecto de Javier Aguirre rumbo al Mundial de 2026. La convocatoria del mediocampista, que se estrena con El Tri, supone una oportunidad inmejorable para presentarse de verdad en un entorno de máxima exigencia. Ahí está lo que se juega: no sólo debutar o acumular minutos, sino demostrar que puede ser una pieza útil para un Mundial en el que serán uno de los tres anfitriones.

Abde (Marruecos)

Marruecos será dirigida en el Mundial 2026 por Mohamed Ouahbi, que relega en el cargo a Walid Regragui tras una convulsa Copa África que terminó de la forma más surrealista posible. La federación marroquí ha programado dos amistosos ante Ecuador, el 27 de marzo en Madrid, y Paraguay, el 31 en Lens, dentro de una concentración de preparación para la fase final del Mundial de 2026. En la primera citación de los Leones del Atlas del técnico belga nacido en Schaerbeek, Ez Abde buscará ganarse un sitio en el once.

El que no ha ido con Marruecos es Sofyan Amrabat, recién salido de su lesión y que se queda en Sevilla para ultimar su puesta a punto de cara al ilusionante final de temporada que tiene el Betis por delante.

Bakambu (República Democrática del Congo)

Cédric Bakambu es el internacional verdiblanco que afronta el compromiso más trascendente. Este miércoles 25 disputará un amistoso ante Bermudas, pero el duelo clave será en Guadalajara, en México, el 31 de marzo. Ahí, la República Democrática del Congo disputará la final de una de las rutas del Torneo de Repesca de la FIFA para el Mundial de 2026. Su rival saldrá del cruce previo entre Jamaica y Nueva Caledonia, fijado para el 26, y todo se resolverá a un solo partido. Bakambu, por experiencia y peso específico, está llamado a liderar a los suyos en una cita que puede devolver al país a una Copa del Mundo. Un billete mundialista está en juego.