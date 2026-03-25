Los 9 partidos clave del Betis de Pellegrini para luchar por la Champions League

Nueve partidos de LaLiga EA Sports quedan para que acabe la temporada 2025/26. Nueve fechas en la que el Real Betis Balompié buscará afianzarse en el quinto puesto de la tabla que a día de hoy y al 90% de posibilidades dará acceso a la Champions League como Plazas por Rendimiento Europeo. Este miércoles comenzó en la Ciudad Deportiva Luis del Sol a ejercitarse el conjunto verdiblanco durante el último parón internacional del curso en el que siete jugadores han marchado con sus selecciones en una ventana en la que predominan los amistosos.

De los que se han quedado destacan Sofyan Amrabat, no citado por Marruecos y que seguirá poniéndose a punto para un final de Liga y de Europa League con mucho que decir, y Giovani Lo Celso, que ve la luz al final del túnel y entrena de forma parcial con sus compañeros de cara a una posible reaparición ante el Espanyol el Sábado Santo en La Cartuja. Al que le queda algo más es a Isco Alarcón, que todavía no se ha unido al grupo y se ejercita en solitario al igual que Antony lo hace en el gimnasio en estos días para mejorar de la pubalgia y poder ser todavía más determinante hasta mayo.

Álex Mérida

El calendario del Betis en Liga: cinco partidos en La Cartuja y cuatro de visitante

Espanyol, Osasuna, Real Madrid, Girona, Real Oviedo, Real Sociedad, Elche, Barcelona y Levante son los nueve rivales del Betis en un esprint liguero de mes y medio en el que podría sumar además hasta cinco partidos más de Europa League en el caso de alcanzar la final del torneo. De once a catorce duelos en el que Manuel Pellegrini necesitará a todos sus jugadores involucrados para el objetivo de pisar la Champions League por segunda vez y clasificarse de nuevo veinte años después vía Liga. Para ello ha de amarrar la quinta plaza, quedando la conquista del título europeo como la otra posibilidad para acceder a la máxima competición continental de clubes.

El primero que medirá el nivel del Betis será el Espanyol. En la ida en Cornellà ganaron por 1-2 los verdiblancos en un choque polémico con remontada bética y penalti parado por Pau López en el descuento. Los periquitos no han vencido en 2026 y los de Pellegrini acumulan ya cinco encuentros sin vencer y la última victoria se remonta al 15 de febrero en Mallorca, por lo que el momento de dar un paso al frente será el Sábado Santo.

Tras enfrentarse a los de Manolo González, el Betis jugará la ida de los cuartos de Europa League en Portugal ante el Braga antes de visitar en El Sadar a Osasuna. En media tabla y a un punto de la séptima plaza, los de Alessio Lisci no pierden como local desde el 22 de noviembre cuando cayeran por 1-3 frente a la Real Sociedad.

De Pamplona irán los verdiblancos a Gerona, pasando previamente por La Cartuja para jugar la vuelta contra el Braga y buscar las semifinales. En Montilivi en plena Feria de Abril espera el Girona de Míchel, que tiene al Villarreal e irá al Bernabéu antes de jugar ante los de Pellegrini. Le falta algún punto al equipo catalán para olvidarse de los puestos bajos tras un 2026 con una sola derrota en casa en el que han enderezado el rumbo.

Giovani Lo Celso se ejercita de forma parcial con el Betis durante el parón internacional / Álex Mérida

El final de la hoja de ruta del Betis para pelear la Champions hasta el final

El Real Madrid también vendrá a Sevilla en el cierre de la Feria. Abril puede terminar para el conjunto verdiblanco con los merengues o con la ida de semifinales de la Europa League, pero lo que es seguro es que mayo arrancará con un Betis-Oviedo en La Cartuja correspondiente a la jornada 34.

Si sigue peleando en el viejo continente pasará por Anoeta, estadio siempre difícil de visitar, tras la vuelta europea. No habrá descanso en un último mes de competición con otra jornada intersemanal en la que el Elche, quién sabe si de Eder Sarabia, visitará al Betis en la fecha antepenúltima del campeonato.

El Barcelona en el Camp Nou, que estará luchando por la Liga con el Madrid seguramente, será el penúltimo escollo de la entidad de las trece barras en la presente Liga, siendo el cierre en La Cartuja ante un Levante que ha recuperado el pulso en las últimas semanas y que puede lograr una salvación que parecía lejana. Entre azulgranas y granotas, el premio para el Betis puede ser la final de la Europa League en Estambul el 20 de mayo.

Sea como fuere, entre 11 y 14 partidos dictaminarán si el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini consigue un título europeo y si es equipo de Champions la próxima temporada. Dos retos que con Sofyan Amrabat y Giovani Lo Celso de vuelta parecen más probables, y al que Isco Alarcón también quiere unirse en una recta final de temporada ilusionante día a día y partido a partido.

Con 44 puntos, los verdiblancos son quintos en la tabla y aventajan en tres al Celta y seis a Real Sociedad, Getafe y Athletic. El objetivo está muy claro en la competición doméstica: conservar lo que tanto ha costado conseguir.