Lo Celso perfila su vuelta con el Betis mientras Antony trabaja en el gimnasio

La primera sesión del Real Betis Balompié en el parón internacional transcurrió con normalidad. Hasta siete jugadores han sido llamados por sus selecciones en esta ventana en la que para muy pocos hay cosas en juego.

Sólo Pablo García que busca con España Sub-21 el pase al europeo de 2027 y Cédric Bakambu que viaja con Congo persiguiendo el sueño mundialista en la repesca en Guadalajara tienen un objetivo marcado.

Giovani Lo Celso se ejercita de forma parcial con el Betis durante el parón internacional / Álex Mérida

Lo Celso trabaja con el grupo de forma parcial de cara al Espanyol

En el campo tres de la Ciudad Deportiva Luis del Sol estuvo a las órdenes de Manuel Pellegrini el mediapunta argentino, Giovani Lo Celso, haciendo trabajo parcial con el grupo.

Sobre el rosarino dijo el Ingeniero en la previa del Athletic que emplazaba su vuelta al duelo contra el Espanyol: "Siguen lesionado tanto Isco como Lo Celso. Gio hizo la primera parte del entreno con el equipo y en las próximas semanas se integrará más y estará ante el Espanyol seguramente".

Antony trabaja en el gimnasio

Mientras el internacional argentino trabaja para regresar cuanto antes con el Betis y demostrarle a Scaloni que tiene un sitio en la lista de la Albiceleste para el Mundial, quien ha parado esta semana y se ejercitará en el gimnasio es Antony. El parón le vendrá a la perfección para tratar la pubalgia de cara a un exigente final de temporada.

Los verdiblancos pelearán la quinta plaza, que seguramente dará acceso a la Champions League, en los nueve partidos restantes de Liga, además de la lucha en la Europa League con unos cuartos de final por delante ante el Braga.

Otro de los nombres propios en el apartado de ausentes fue Ángel Ortiz, que será examinado por el Betis tras el golpe en el hombro en San Mamés.

El lesionado de larga duración, que empieza a atisbar su vuelta tras el parón, pero todavía no está con el grupo es Isco Alarcón, que sigue en el gimnasio trabajando en solitario. Sus sensaciones dictaminarán su regreso con el Betis.