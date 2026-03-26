Lesión de Ángel Ortiz: parte médico, tiempo de baja y cuántos partidos se perderá con el Betis

El Real Betis Balompié regresó este miércoles al entrenamiento y este jueves ha comunicado la lesión de Ángel Ortiz, que tuvo que ser sustituido en San Mamés al descanso y abandonó el estadio del Athletic Club con el brazo en cabestrillo, todo ello tras una acción con Álex Berenguer en la que se hizo daño en su brazo derecho. Por el joven canterano bético entró Héctor Bellerín en el segundo acto.

Después de una primera sesión en la que no estuvo con sus compañeros, al extremeño lo examinaron los médicos del club y esta mañana se ha conocido el alcance de su lesión. Sufre una subluxación anterior de hombro derecho con reducción espontánea.

Parte médico del Betis sobre la lesión de Ángel Ortiz

"Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del Club, Ángel Ortiz sufre una subluxación anterior de hombro derecho con reducción espontánea. El jugador realizará tratamiento conservador y su reincorporación dependerá de su evolución clínica".

Tiempo de baja y cuántos partidos se perderá con el Betis

El tiempo de baja de Ángel Ortiz, lateral derecho verdiblanco, será de entre dos y cuatro semanas, realizando un tratamiento conservador que no conllevará intervención quirúrgica. Al estar en curso el último parón internacional de la temporada, la estimación hace que pueda perderse únicamente la primera semana de competición a la vuelta de la ventana de selecciones. No estaría disponible de esta manera para Espanyol en La Cartuja, Braga en Portugal y Osasuna en El Sadar.

Podría reaparecer en la vuelta de los cuartos de Europa League o ya reaparecer ante Girona o Real Madrid durante la Feria de Abril en Sevilla.