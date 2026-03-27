El Betis protege a los vencejos, especie en peligro, con la instalación de cajas nido en la Ciudad Deportiva Luis del Sol

El Real Betis Balompié ha ejecutado un plan de protección de la colonia de vencejos que fue detectada el verano pasado en el Benito Villamarín. El club se ha coordinado con expertos en Biodiversidad para adaptar las fechas de la demolición de la grada de Preferencia al ciclo reproductivos de estas aves. Para asegurar el refugio de la colonia tras su regreso de África, el club ha instalado cinco cajas nidos en la Ciudad Deportiva Luis del Sol con la autorización de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, que ha supervisado todas las actuaciones de estas medidas compensatorias.

Esta operación, que ha contado con la colaboración de Juan Manuel Peralta, profesor de Zoología de la Universidad de Sevilla, asegura que esta especie encuentre un refugio seguro para garantizar la continuidad de la colonia cerca del estadio. Esta es solo la primera de las fases ante la intención de seguir ampliando el número de cajas nido en un futuro. Del mismo modo, Fernando Rodríguez Correal, director de la consultora Gestión Técnica Medioambiental Sur, ha coordinado y dirigido las directrices técnicas, realizando un asesoramiento y seguimiento especializado de todo el proceso.

El proyecto se integra en la estrategia de sostenibilidad del club, impulsada a través de Forever Green, su plataforma medioambiental. Con esta iniciativa, el Real Betis refuerza su compromiso con la protección de la biodiversidad urbana. En esta misma línea, la entidad ha puesto en marcha diversas acciones orientadas a fomentar prácticas respetuosas con el entorno en sus instalaciones, apostando por la eficiencia energética, el uso de energías renovables y la aplicación de medidas destinadas a reducir tanto el consumo de agua como la generación de residuos durante sus encuentros.

Los vencejos, especie en peligro

Los vencejos tienen un papel crucial como insecticida natural en el ecosistema, ya que se alimentan de manera masiva de mosquitos y otros insectos, representando una de las mejores Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN), contribuyendo decisivamente al control de plagas de manera sostenible. Consideraba una especie vulnerable en España, sus actuaciones suponen un beneficio directo para el entorno urbano, mejorando significativamente la calidad de vida de los vecinos de la zona.

Los vencejos regresan cada año a la provincia a finales del invierno para iniciar su ciclo reproductivo. Se trata de una especie con una singularidad destacada: pasan la mayor parte de su vida en vuelo y únicamente se posan durante este periodo. Para reproducirse, requieren huecos en edificios que les permitan despegar directamente, ya que sus patas no están adaptadas para moverse en el suelo. Por ello, más que nidos convencionales, utilizan espacios específicos que se ajustan a sus necesidades biológicas. El éxito de las medidas adoptadas estará condicionado por la ocupación de las nuevas cajas nido y por el seguimiento continuo de la colonia, una labor que será asumida por especialistas encargados de supervisar su evolución y garantizar su adaptación al nuevo entorno.