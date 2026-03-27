El lado cofrade de Héctor Bellerín: "Me gusta mucho ver a San Esteban entrar"

Héctor Bellerín está siendo uno de los jugadores destacados del Real Betis Balompié en su regreso tras lesión. El lateral barcelonés se ha afianzado en el carril diestro de la defensa y mira con optimismo al futuro próximo del conjunto verdiblanco.

En una entrevista con los medios del club, Bellerín ha repasado su faceta cofrade y sueña con levantar un nuevo título con el Betis, algo que trata de transmitir a los nuevos recordando aquella Copa del Rey conquistada en 2022 en La Cartuja.

Recta final de temporada: "Yo creo que es la parte más divertida para el futbolista, entiendo que para el que lo ve es la más sufrida, pero para nosotros, para mí personalmente, es la más divertida, es donde nos jugamos las castañas. Y yo el otro día, dentro de que hemos alcanzado, hemos tenido los resultados que hemos querido últimamente, aun así estamos en una buena posición, pero hablando entre los compañeros, yo les dije, es que no os imagináis lo bonito que es conseguir gloria en este club. Yo he tenido la suerte, tanto con Aitor como con Bartra, de poder subirnos a un autobús y pasear por Sevilla y ver la cara de gente mayor, de niños, de niñas, cantando todos lo mismo, mirándonos a los ojos y disfrutando de un momento que eso… Siempre se lo digo a mis compañeros, es que no os imagináis lo que es eso, lo que va a ser para vosotros, para poder simplemente revivirlo".

"Me gusta más la calle que los balcones"

El lado cofrade de Bellerín: "Siempre me gusta mucho ver a San Esteban entrar. Y bueno, esta semana, dado los entrenamientos y que jugamos en Sábado Santo y todo eso, va a ser difícil estar en la calle, pero muchos sevillanos que les guste la Semana Santa seguro que me habrán visto en algún momento por ahí callejeando y les deseo a todo el mundo que lo disfruten mucho, que tengan una buena Semana Santa y ojalá el sábado consigamos unos tres puntos muy importantes en casa. Me gusta la calle, me gusta más la calle que los balcones. Sí, a veces voy a algún balcón a verlo, pero me gusta mucho estar ahí y sentir la gente. Creo que esa es parte de la magia que tiene la Semana Santa, es estar rodeado de tanta gente y de tanto silencio y de un espectáculo tan bonito. Entonces, pues bueno, vamos a disfrutarlo".

Su vuelta al Betis, una de las mejores decisiones de su vida: "Sin duda, sí. Siempre lo he dicho, para mí el Betis tiene un componente emocional, familiar, cultural, de tradición de mi familia, que eso tiene un peso brutal, a nivel espiritual, diría yo, incluso, y para mí, dentro de que yo he jugado en equipos de muy alto nivel, nunca he tenido una conexión emocional como la he tenido con el Betis, porque va de otra cosa, no va del nivel futbolístico que puede tener un club o una entidad, va de todo lo que hay detrás, y de todo lo que hay detrás del escudo y de la gente, de la ciudad, de los aficionados, va de todo eso. Entonces, para mí, con los años, el significado del fútbol y cómo me relacionaba yo con el fútbol empezó a cambiar completamente, y para mí ya no era tanto el poder conseguir una gloria de trofeos, de conseguir jugar un mundial, para mí todo cambió a querer representar una entidad que es la que me representa y querer aportar y ayudar a esa entidad, a este club, a estar lo más arriba posible, que es una forma de verlo y es un cambio de registro total pero que para mí es mucho más emocionante y mucho más personal y mucho más significativo".