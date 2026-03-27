Real Betis Balompié
Pau López se moja: "El mejor portero español ahora mismo es Joan García"
El guardameta del Betis, Pau López, revela qué tres porteros deben ir al Mundial 2026 con la España de Luis de la Fuente
La selección española se encuentra concentrada durante este parón internacional para la disputa de dos amistosos ante Serbia y Egipto. Pau López, en la entrevista con El Correo de Andalucía, se moja sobre qué tres guardametas deben ser los que acudan al Mundial con España, a la par que responde a diferentes preguntas sobre lo que más destaca de otros porteros.
En la amplia lista antes del Mundial con 27 jugadores figura Pablo Fornals. El centrocampista del Betis busca hacerse con un hueco, convencer a Luis de la Fuente y estar en la cita de este verano, al igual que los cuatro porteros que han viajado en esta ventana de selecciones: Unai Simón, Álex Remiro, David Raya y Joan García, descartado para este primer choque con los serbios en La Cerámica.
Un test bajo palos con Pau López
Lo mejor de Pau como portero: "La tranquilidad"
La coordinación de: "Lloris".
Los reflejos de: "De Gea".
La estirada de: "Diego López".
Uno vs uno de: "Víctor Valdés".
La colocación de: "Joan García".
El juego de pies de: "Ter Stegen".
La mentalidad de: "Casillas".
Qué tres porteros te llevarías al Mundial: "Joan García, Álex Remiro y Unai Simón".
El mejor portero español: "Ahora mismo, Joan García".
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