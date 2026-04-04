El Betis no le pone fin a la penitencia en Liga y acumula seis partidos sin ganar (0-0)

El regreso del fútbol tras el último parón internacional de la temporada lo recibió La Cartuja con 54.444 espectadores para presenciar un Real Betis Balompié-Real Club Deportivo Espanyol que tuvo por tramos un ritmo muy lento de juego.

Sorprendió Manuel Pellegrini con el once dejando a Ez Abde en el banquillo y optando por Aitor Ruibal por delante de Valentín Gómez en un cambio total del perfil zurdo. Valles también volvió a la portería y Altimira fue la pareja de Amrabat rindiendo a muy buen nivel los 75 minutos que disputó.

No empezó fino el Betis, previsible en los ataques a pesar de tener el control del encuentro. Se resistía el último pase, no aparecían las ocasiones y navegó el partido por un comienzo más apagado de lo habitual.

Sin Antony encontrando soluciones desde el perfil diestro y sin un Cucho Hernández especialmente activo en jugadas que suele ganar, el conjunto verdiblanco no hallaba la fórmula para desvestir un marcador que se iría 0-0 al descanso.

Al filo de la media hora se aproximaría al gol el Betis. La Cartuja, que no terminaba de conectar con un equipo apagado, se vendría arriba en una ocasión de Cucho que lamió el poste izquierdo de Dmitrovic, el mejor del Espanyol con permiso de Edu Expósito.

Tras la acción individual del cafetero sería él de Pereira mismo quien habilitaría a Bellerín en una jugada rápida para que este centrara raso a Aitor Ruibal. El de Sallent se topó con el muro serbio que hoy defendió la portería de los periquitos. Sergi Altimira también tendría la suya en un cabezazo que despejó a córner el serbio.

Perdonó Aitor y también desperdició otra Antony ante Dmitrovic tras un buen balón filtrado de Fornals al de Osasco, cuyo remate fue lo único que aportó en este Sábado Santo en La Cartuja.

No tuvo mucha más historia una primera parte que hasta su descuento fue escueto sin que ninguno de los presentes lo entendieran. Cosas del gran Cuadra Fernández, que quiso ser el peor del partido y lo acabaría demostrando en el segundo acto.

No movió ficha Pellegrini tras el paso por vestuarios, pero sí que se vería a un Betis más decidido en el juego aunque igualmente lento en el tramo final.

El dominio de los verdiblancos no acababa en más que disparos frontales que no terminaban de inquietar a un Espanyol que apenas creó peligro y procuró aguantar un empate que finalmente lograría.

Nublado al llegar a la frontal, el Betis encontró una vía de ataque extra con la entrada de Abde por un desconectado Antony que no aportó soluciones. El marroquí entró con fuerzas y acabó encontrándose a un equipo que pocas veces lo encontró con espacio para percutir de fuera a dentro.

Ya en el tramo final del duelo, con Pablo García en el campo -Chimy también ingresó pero poco hizo en 15 minutos- tendrían los de Pellegrini una gran oportunidad que terminó en el larguero. Le negó el larguero el gol al canterano, que también fue el último que lo probó desde fuera y el único que lo intentó en un Betis muy gris que ya suma seis partidos sin vencer en Liga. Mantiene el quinto puesto haga lo que haga el Celta ante el Valencia al haber sumado, pero la quinta plaza debe ganársela a pulso con triunfos que den pasos al frente.

Momento de centrarse en la Europa League, en el Sporting de Braga en los cuartos en Portugal en la ida del miércoles. Ello no debe evitar pensar que en El Sadar el próximo domingo tendrá el Betis de Pellegrini otro partido clave por un quinto lugar que parece que dará premio a jugar la Champions League. Está en su mano.