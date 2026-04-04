Las notas de los jugadores del Betis ante el Espanyol: Altimira y Bellerín, los destacados en un Betis gris

El Real Betis Balompié no le puso fin a su penitencia en Liga y acumuló su sexto partido consecutivo sin ganar en un campeonato en el que mantiene el quinto puesto pero no da pasos al frente para refrendar su candidatura a la Champions.

Dominó por completo al Espanyol pero ni la fortuna ni Dmitrovic le permitieron hallar un resultado más ajustado a lo que se vio en un día gris de los de Pellegrini.

Las notas de los jugadores del Betis

(3) Manuel Pellegrini: no se puede decir que el planteamiento fuera incorrecto, pero tampoco se vio a un Betis reconocible, intenso y yendo de verdad a por un Espanyol con muy poco que ofrecer a domicilio y que no ha ganado en 2026. Desde el banco movió ficha, cambió el esquema en el tramo final con Pablo García como revulsivo y siendo el más peligroso. ¿Chimy antes que Fidalgo o incluso que Deossa? Inexplicable. Seis partidos sin ganar en Liga.

Titulares

(6) Álvaro Valles: concentrado en el poco trabajo que tuvo. Otra portería a cero.

(8) Héctor Bellerín: fue el mejor del Betis en defensa y casi el que completó el partido más redondo de los verdiblancos. Se asoció bien con Aitor Ruibal en los 75 minutos que estuvo en el campo. Pellegrini le dio descanso en el final.

(7) Marc Bartra: le faltó tener mayor precisión en envíos en largo y por momentos no entendió que no era lo que necesitaba el equipo. En defensa cumplió con creces su cometido y no concedió nada al Espanyol.

(7) Diego Llorente: en perfecta sincronía con Bartra. El káiser de la zaga despejando todo balón que llegaba y achicando el peligro una y otra vez. Qué importante es verlo así para este Betis.

(5) Valentín Gómez: cumplió en defensa otro día más fuera de posición pero tiene limitaciones en ataque, más cuando no tiene un extremo que desborde por fuera como Abde en el primer tiempo. Con Aitor participa más, el Betis cargó en demasía por tramos el juego por su costado y evidenció que no es lateral. Si Ricardo llega tarde y Junior no entra ni en convocatorias...

(9) Sergi Altimira: junto a Bellerín fue el más destacado del Betis. En la primera parte fue un apagafuegos al lado de Amrabat, yendo a hacer coberturas en toda la zona defensiva y descolgándose en ataque para generar superioridad. Gran lectura táctica del partido. Debe consolidarse con el pivote de Huizen.

(7) Sofyan Amrabat: sin estar redondo es quien ordena y controla al Betis desde la base. Le da solidez, templanza y casi todas las jugadas comienzan en él. Se encontró mejor con Altimira que con Roca, quizás es más adecuado por perfil. Con Fornals en el tramo final estuvo algo lento en la circulación.

(2) Antony: tuvo una con Dmitrovic en el primer tiempo. Da la sensación de que puede hacer algo, pero no lo hace. Si es la pubalgia lo que no le permite jugar igual debe parar y reservarse para días clave y no querer estar siempre. Nublado, como si no fuera importante en el juego.

(5) Pablo Fornals: con el buen disparo que tiene y lo poco que lo prueba últimamente desde la frontal. Es el motor del Betis y debe ser más influyente y más rápido en los últimos pases.

(4) Aitor Ruibal: falló un mano a mano incomprensible ante Dmitrovic. Ahí puede resumirse su partido, pero más allá del error no paró de trabajar y de ofrecerse y darle movilidad a un equipo con muy pocas ideas.

(3) Cucho Hernández: lejos de su mejor versión, y hasta en esos días regala goles. Gran lectura en el balón que le metió a Bellerín.

Suplentes

(5) Ez Abde: entró buscando a su par, provocando las amarillas de El Hilali y Riedel, pero ahí se quedó. Tardó en algunas acciones y no acabó de entrar en juego todo lo necesario en un Betis que depende mucho de sus buenas tardes de fútbol.

(7) Pablo García: tuvo el carácter y la personalidad suficiente para entender que era mejor bajar al filial, ayudar y recobrar sensaciones y tuvo el premio de ir con la Sub-21, anotar un golazo y que Pellegrini confiara de nuevo en él como revulsivo. Fue exactamente lo que necesitaba el Betis, pero el larguero quiso negarle su primer tanto en LaLiga. Quince minutos ilusionantes para que tenga como mínimo quince en cada partido.

(0) Chimy Ávila: nulo.