Pellegrini explica el empate del Betis ante el Espanyol: "Nos faltó definición"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, ha comparecido en rueda de prensa tras el empate a cero en La Cartuja contra el RCD Espanyol en el que los verdiblancos se dejaron dos puntos en el camino para afianzar la quinta plaza.

Análisis del partido y futuro de la quinta plaza: "Pienso que todos los puestos pueden peligrar para todos los equipos. Estos últimos cuatro partidos los empatamos y son puntos perdidos. Quedan 24 puntos y hay que jugarlos como una final. No le puedo recriminar mucho al equipo, ellos apenas llegaron pero no convertimos las ocasiones y dejamos escapar dos puntos".

Un Betis plano y previsible: "Tenemos una visión distinta al partido de hoy, creamos seis o siete ocasiones claras ante un equipo encerrado atrás. Hoy no se puede recriminar nada al equipo, creo que en otros empates tuvimos menos llegadas. Tenemos que intentar mejorar la definición. No creo que haya mucho reproche de mi parte al equipo en el día de hoy".

Más de Pellegrini sobre la falta de gol: "Reitero que vimos un equipo que creó seis o siete ocasiones claras, que es parte de un trabajo colectivo importante, no de individualidades. Atacamos durante 90 minutos con mayor o menor creatividad pero el Espanyol no creó ocasiones. Tenemos que tener más tranquilidad y más precisión. Es imposible de crear 15 ocasiones por partido. Tuvimos muchas y, además, tuvimos una que debimos convertirla. Creo que ahí está la explicación del resultado: nos faltó la definición. Seguimos quintos e inmersos en Europa, jugando los domingos y jueves".

Estadísticas del Espanyol en 2026: "Las estadísticas son lo que dice pero no le recrimino nada el Espanyol. Vinieron a sacar un resultado, se encerraron atrás. No estoy disconforme defensivamente. Lo del tiempo y la demora, hay un árbitro de por medio pero no creo que sea la causa. Tuvimos ocasiones y no concretamos".

"Estamos en condiciones de hacer algo importante en dos competiciones, algo que no muchos equipos pueden decir"

Mejorar en todo: "Todo se puede entrenar pero la presión del partido es distinta. Tuvimos muchas ocasiones, más allá de las de Pablo pero hay días que el balón no entra. Creo que el equipo va a seguir en una línea que nos ha permitido estar quintos y en cuartos de final de la Europa League. Pero hay que mejorar en todo".

Nivel de Antony con pubalgia: "Creo que es un todo. Primero en lo físico porque no entrena todos los días. Si le hacemos jugar 90 minutos le cuesta recuperar para el siguiente partido y aún le da molestia. Lo tenemos que llevar con mucho cuidado. Es un jugador dentro de un funcionamiento ofensivo en el que hay muchas otras alternativas. Muy limitado no lo veo porque si no no jugaría. Esta semana tuvo un trabajo especial para mejorar la pubalgia. Hay que buscar la manera de sacarle el mejor rendimiento pero con mucho cuidado porque es una lesión que limita mucho en lo físico".

Mensaje al beticismo: "Creo que todos estamos desilusionados con los últimos empates. Con nuestro público es una desilusión mayor. Nos sabe mal a todos pero a través de la gente y del equipo estamos quintos y peleando las semifinales de la Europa League. Hace un tiempo atrás no sé si esperaba que se pudiera estar en esta posición pero con la conciencia de que hay que mejorar. Estamos en condiciones de hacer algo importante en dos competiciones, algo que no muchos equipos pueden decir".