Valles mira a la Europa League tras el Betis-Espanyol: "Tenemos el convencimiento de que va a salir bien"

El guardameta del Real Betis Balompié, Álvaro Valles, dejó este Sábado Santo en La Cartuja su portería a cero en una tarde en la que los verdiblancos evidenciaron nuevamente una falta de gol que los lastra en el campeonato y que hace que acumulen seis partidos sin conocer la victoria en Liga.

Ante el Espanyol, el de La Rinconada no tuvo demasiado trabajo, por ello, en zona mixta, casi no habló de su participación y analizó el encuentro contra el Espanyol a la par que mostró la ilusión que hay depositada en el duelo del miércoles en Portugal contra el Braga. Dicho choque europeo, no fue según Valles, despiste alguno para el 0-0 ante los de Manolo González.

Análisis del partido: "Sí, todos los equipos están apretando, sabemos de lo difícil que es sacar los tres puntos en esta segunda vuelta porque todos los equipos no jugamos cosas, creo que el equipo ha estado a muy buen nivel, ha hecho muy buen partido, es verdad que nos ha faltado esa efectividad de cara a gol, pero creo que en líneas generales el equipo ha sido bastante superior y ha merecido mucho más".

Falta de gol: "Creo que son partidos que se dan así y que no entra el balón y por más que lleguen más ocasiones que tienes no acaban entrando y al final son partidos que se dan así y lo que hay que intentar es seguir insistiendo, seguir siendo superiores a los rivales que yo creo que con este tipo de partidos el equipo tiene mucho más que ganar que perder".

Pérdidas de tiempo del Espanyol: "Sí, la verdad que desde el principio creo que ellos han venido a buscar y a rascar un punto, se ha visto claro que la demora de saque de puerta era continua desde el primer minuto, al final el juego de ellos ha sido esperarnos, intentar buscar una contra que le diera ese golpe, pero ellos ante todo lo que querían era no perder y al final bueno, lo han conseguido.

Nivel personal: "Yo personalmente muy bien, la verdad que hoy no he tenido mucho trabajo en lo personal, lo que he tenido creo que lo he solventado bien y bueno, ayudando al equipo en la medida de lo posible cuando no hay ninguna acción técnica intentando mantenerlo dentro del partido, corrigiendo errores de atrás que se ven mucho mejor y ya está".

¿Hay crisis?: "No, yo creo que crisis ninguna, el equipo sigue quinto, la verdad que los rivales de atrás se siguen acercando pero seguimos dependiendo de nosotros, estamos en cuartos de final, dependemos de nosotros para pasar la siguiente eliminatoria y creo que si a principios de año nos preguntan a todos que si firmamos estar quinto, estar en los cuartos de final de Europa y dependiendo de nosotros en ambas competiciones, creo que todo el mundo lo firmaría".

Despiste en Liga por la eliminatoria de Europa: "No, el equipo creo que no se ha despistado en la Liga, al final los rivales juegan, los rivales aprietan, existe la racha en el campeonato, creo que hoy el equipo ha hecho todo lo posible por romper esa dinámica, no la ha conseguido pero estoy convencido de que pronto la vamos a revertir y ahora nos viene una eliminatoria muy apasionante y muy ilusionante para nosotros para seguir haciendo historia en el club".

Ilusión para Braga: "Con mucha ilusión y con el convencimiento de que va a salir bien, confiamos mucho en todos nosotros, el equipo a pesar de no haber conseguido los tres puntos ha hecho un gran partido, ha tenido las ocasiones, no las ha materializado, pero creo que el equipo ha sido claro dominador del partido y sabemos que si dominamos los partidos de esta manera, al fin y al cabo va a haber más éxitos que derrotas".

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Unión con el beticismo: "Sí, la grada, nosotros no tenemos ningún pero con la afición, están en todos los estadios, nos animan, están ahí con nosotros, al final la afición es exigente, creo que nosotros hemos puesto ese punto de exigencia y es normal que nos lo pidan, porque creo que el equipo lleva varios años haciéndolo muy bien, tanto en Europa como en Liga y al final esa exigencia es la que debemos mantener y seguir subiendo. Nos hemos llevado un puntito muy bueno".