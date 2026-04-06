SC Braga-Real Betis Balompié: Horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online

El Real Betis Balompié jugará este miércoles en Portugal uno de los partidos más importantes de su historia en Europa midiéndose al Sporting de Braga en la ida de los cuartos de final de la Europa League.

No llega con buenas sensaciones el conjunto de Manuel Pellegrini, que volvió a dejarse dos puntos ante el Espanyol en Liga en una tarde de Sábado Santo con falta de eficacia de cara al gol y en la que no sufrieron con los de Manolo González.

Ya son seis encuentros consecutivos sin ganar en el campeonato, algo que contrasta con la remontada de octavos con el 4-0 en La Cartuja al Panathinaikos en la vuelta tras perder en Atenas en la ida por la mínima.

Bajas del Betis en Braga

Para la disputa en tierras lusas, el Ingeniero podría recuperar a Natan, que atraviesa un mal momento personal y no estuvo contra los pericos, como también igual cuenta con Junior Firpo, desaparecido en combate y fuera de la citación frente al Espanyol, algo que sorprendió y mucho. Lo Celso, no inscrito en Europa, y los lesionados Isco -ya trabaja con balón en la CD Luis del Sol- y Ángel Ortiz no irán a Portugal.

Quien está en duda y todo hace indicar que será otra de las bajas es Cédric Bakambu, que sigue celebrando el pase al Mundial con República Democrática del Congo en su país.

Más allá de las quejas a la FIFA por estar más días de permiso de los estimados festejando el pase a la cita mundialista, también tendrá mucho que decir Pellegrini sobre el delantero en un momento crucial de la temporada.

Horario del partido SC Braga - Real Betis Balompié

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini viajará hasta Portugal en la ida de los cuartos de final de la Europa League para medirse al Sporting de Braga de Carlos Vicens este miércoles 8 de abril a partir de las 18:45 horas en el Estadio Municipal de Braga. No hay enfrentamientos oficiales anteriores entre ambos equipos.

Dónde ver por televisión el SC Braga-Real Betis Balompié

El encuentro entre el Sporting de Braga de Carlos Vicens y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini será retransmitido por Movistar Liga de Campeones 2 (dial 61 en Movistar / 116 en Orange). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.