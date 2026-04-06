Buenas noticias para el Betis: Isco regresa con el equipo en la primera sesión de la semana a las puertas del duelo europeo frente al Braga

El bético vuelve a sonreír: Isco ha regresado a los entrenamientos de forma parcial con el grupo. Después de un largo y duro proceso de recuperación, que se ha prolongado durante meses , el capitán verdiblanco ha sido uno más en la sesión de trabajo en la primera sesión de la semana en vísperas del duelo de la Europa League frente al SC Braga del miércoles .

La vuelta del malagueño, sin embargo, ha quedado un tanto ensombrecida por la ausencia de Héctor Bellerín y Junior Firpo, quienes no han entrenado a las órdenes de Manuel Pellegrini en la sesión de esta mañana.

Una imagen deseada por el beticismo

La imagen de Isco ejercitándose con el resto de sus compañeros ha supuesto una inyección de optimismo inmediato para el equipo y para la afición. Tras el empate sin goles frente al Espanyol , que alarga una racha negativa de seis partidos sin ganar en Liga, los verdiblancos estaban necesitados de un soplo de aire fresco que renovara el ambiente.

La vuelta del de Arroyo de la Miel ya la vaticinaba Manuel Pellegrini el pasado Jueves Santo, aunque con cierta prudencia. “Habrá que esperar a la semana próxima para ver si puede aguantar las cargas”. Dicho y hecho. El Ingeniero ha visto cómo el malagueño regresaba sobre el césped, confirmando la mejoría de las sensaciones de su tobillo.

Isco toca balón en su vuelta a los entrenamientos. / RBB

La hoja de ruta de Isco

Su reaparición no quita que Isco se quede fuera de la lista para la importantísima cita de la Europa League ante el SC Braga. De la misma forma, todo apunta a que tampoco formará parte de la citación para el duelo ante Osasuna del próximo domingo en El Sadar.

Si el físico responde positivamente a las cargas, el jugador irá ganando protagonismo en las sesiones de trabajo. El objetivo es que, de manera progresiva, Isco recupere el ritmo competitivo para entrar en las próximas convocatorias y comenzar a sumar minutos desde el banquillo. La vuelta frente al Braga en La Cartuja podría ser el día marcado en verde para verlo de nuevo vestido de corto y que se convierta en el mejor fichaje del club de cara al tramo decisivo de la campaña, en la que se pelea por entrar en la Liga de Campeones y avanzar en la Europa League.

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