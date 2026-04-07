Alineación probable del Betis en Braga: el once de Pellegrini para una tarde histórica

El Real Betis Balompié tendrá este miércoles en Braga una cita con su historia europea. Disputará por primera vez los cuartos de final de la Europa League, y para ello, Manuel Pellegrini ha contado con un invitado especial en la expedición, Isco Alarcón. El de Arroyo de la Miel ya toca balón, se ejercita de forma parcial con sus compañeros y es importante en el plano anímico, por lo que estará en tierras lusas para aportar desde su rol de capitán.

Es una de las mejores noticias de un Betis que no tendrá en Portugal a Bakambu, todavía no se ha reincorporado tras la extensa celebración por el pase al Mundial de Congo, a Giovani Lo Celso, no está inscrito, a Junior, se desconoce qué le pasa, ni a Ángel Ortiz, que es el único en estos momentos en la enfermería.

Convocatoria del Betis para la ida de cuartos de Europa League ante el Braga / Real Betis Balompié

Ese es el parte de guerra de un conjunto bético que buscará en la ida ante los de Carlos Vicens volver a Sevilla con un resultado positivo. Por ello, Manuel Pellegrini sabe que no es momento de rotaciones excesivas y confiará en los que en mejor momento se encuentran, con algún descanso quizás a uno de los imprescindibles.

Un Betis reconocible en Braga

Vuelve la Europa League y con el cambio de competición será Pau López quien esté bajo palos. Así lo hizo en los octavos y todo hace entender que repetirá en cuartos.

Alineación del Real Betis Balompié

Por delante del gerundense, con Bellerín en la lista pero sin ejercitarse el lunes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, Aitor Ruibal puede ganar la partida en el once acompañando a Diego Llorente y Natan, en el eje, y a Ricardo Rodríguez en la inamovible línea de cuatro en defensa del Ingeniero.

Marc Roca es el jugador que comparecerá este martes por la tarde con Pellegrini en el Municipal de Braga, por lo que será titular casi al cien por cien. Junto al de Vilafranca del Penedès se abre la posibilidad de que entren Fidalgo y Fornals como interiores, mutando del 4-2-3-1 al 4-3-3 que usó en varios partidos de febrero, o que sea Altimira quien entre en el once como casi siempre en Europa League.

Descansaría Amrabat de inicio y quizás el castellonense, siendo los dos jugadores importantes que estarían en el banquillo de inicio en suelo luso. Además de Isco. El capitán estará con el Betis en un día histórico y dará fuerzas al grupo para una eliminatoria complicada en el largo y difícil camino a Estambul.

Antony, Abde y Cucho Hernández. Arriba no hay duda, Manuel Pellegrini no debería tenerla. Son sus tres mejores jugadores y suman 32 goles entre ellos en las tres competiciones, diez de ellos en Europa League.