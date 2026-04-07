Ángel Haro frena la euforia con la vuelta de Isco: "Está en la fase final de la recuperación"

El presidente del Real Betis Balompié, Ángel Haro, atendió a los medios de comunicación antes del viaje de la entidad verdiblanca a Oporto para la disputa de la ida de los cuartos de final de la Europa League contra el Sporting de Braga. El máximo mandatario bético repasó el momento del conjunto de Manuel Pellegrini en el plano deportivo, comentó cómo se encuentra y ve a Isco y habló sobre las obras del Benito Villamarín.

Ilusión en la Europa League: "Ilusión y compromiso, yo creo que está todo el equipo muy comprometido, sabiendo que estamos ante una oportunidad histórica, va a ser algo importante, algo relevante en el club, y en ese sentido vamos con mucha ilusión".

Isco, en la expedición: "Sí, hay que agradecerle a Isco la implicación que tiene en el equipo, con el club, y bueno, viene a apoyar, todavía no está disponible para poder jugar, pero a ver si pronto lo vemos también a los terrenos de juego. Ya está en la fase final de recuperación, como sabéis, decir fecha es complicado, él ya está con mucha ilusión, con muchas ganas de volver a jugar, pero todavía le queda, yo creo que algunas semanas".

Momento deportivo del Betis: "Nos está costando ganar, claramente. Es verdad que partidos como el del último fin de semana, el sábado contra el Espanyol, merecimos mucho más, no tuvimos ocasiones, pero al final esto va de goles, si no concretamos, pues no está costando, no está costando. Y nos hemos quedado ya sin colchón, por tanto, ahora mismo tenemos que tener grabado a fuego la palabra ganar, porque todo lo que no sea ganar puede hacer que una temporada, que es ilusionante, pase a ser decepcionante, por lo tanto, muy centrado ahora en lo que tenemos, que es la Europa League, pero en Liga ya no tenemos colchones y hay que ganar todos los partidos que podamos".

Haro mira a la Champions: "Hemos dicho siempre que todo lo que no sea competir por estar en Europa sí sería un gran fracaso, evidentemente nuestro objetivo es estar en Europa año tras año, pero tal como se ha puesto y en el contexto en el que estamos, sí tenemos que ir por esa quinta plaza que parece que puede ser Champions, o sea que se ha puesto todo a favor y sería una pena no llegar a alcanzar esa quinta plaza".

Pellegrini, tranquilo: "Manuel mantiene siempre la tranquilidad, ya lo conocéis, seguimos teniendo muchas opciones que dependemos de nosotros mismos, pero vienen rivales apretando, como la Real, el propio Getafe que se ha metido, el Celta que lo tenemos a un punto y va a ser algo muy disputado, por eso digo que va a depender de dos o tres partidos, la clasificación se va a mover en dos o tres plazas probablemente".

Contexto apropiado para ser quintos y soñar en Europa: "Lo que no podemos es meternos una presión añadida más allá de que estamos en un contexto apropiado para ser quinto y para ser algo importante en Europa League, y a partir de ahí hay que ir partido a partido, como se dice de forma clásica, pero no creo que tengamos que meternos una presión añadida, sino ser conscientes de que tenemos una oportunidad histórica, está todo el grupo comprometido, todo el club comprometido en ese objetivo, y si todos estamos alineados en la misma dirección seguro que vamos a conseguirlo".

Casi 2.000 béticos en Braga: "Sí, bueno, el beticismo nunca falla, ¿no? Yo creo que vamos a tener al menos unos 2.000 béticos en nuestro mayor valor, y seguro que van a arropar el equipo en este estadio mítico".

Betis, opciones de Europa League: "El valor de mercado es algo relativo, lógicamente dar una valoración subjetiva y de cierto orden de magnitud de la potencialidad que tiene el club, pero en este caso concreto, que nos enfrentamos al Braga, yo creo que estamos en una situación del 50%, estamos con un equipo que está entre los cuatro mejores de su campeonato, que lo viene haciendo bien en Europa de forma recurrente, creo que fue finalista en el 2011, con una buena plantilla, que además tiene un modelo de trabajo exitoso, con jugadores de jóvenes que se revalorizan, por tanto estamos ante un club potente y nos va a obligar a estar al 100% así que debemos pasar. Si pensamos que porque tenemos un 40, un 30% más de valor de transfermarkt más, que es lo típico, vamos a pasar de eliminatoria, estamos muy equivocados, esto va a ser una eliminatoria muy dura, con un equipo que sabe hacer bien las cosas y tenemos que dar el 100%".