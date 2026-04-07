La nueva perla del Real Betis llega a Sevilla: así juega Robson Fernandes

Robson Fernandes llega este mediodía a Sevilla para unirse a la disciplina del Betis Deportivo. El club hizo oficial su fichaje en el pasado mercado invernal, pero debido a problemas con el visado aún no había podido viajar a España. No es el único de los fichajes béticos que ha tenido este problema. Rafael Guzmán, central peruano internacional sub-20, fue anunciado como incorporación para el Juvenil A, pero hasta ahora no se le ha podido ver junto a su nuevo equipo por problemas similares con el permiso. Guzmán estuvo junto a los no convocados viendo la victoria del Betis sobre el Sevilla en el derbi de División de Honor Juvenil.

Nacido en el año 2006, Robson llega en calidad de cedido con una opción de compra del 50% de la ficha. Se postula como una gran promesa dentro del organigrama de cantera por sus condiciones y su bagaje en una de las mejores canteras del mundo. Palmeiras ha ganado los dos últimos Brasileirao sub-20, una de las competiciones locales más exigentes del mundo, con el zaguero como uno de los pilares del equipo. También en 2025 se quedó a las puertas de ganar la Copa Libertadores sub-20, perdiendo la final en los penaltis ante Flamengo.

Cómo juega Robson

Las condiciones físicas de Robson lo han llevado a destacar desde un primer momento en las mejores canteras de Brasil. Jugó en Flamengo SP en categorías inferiores y, en su etapa juvenil, firmó con el filial del Palmeiras. Desde ese momento no ha habido quien mueva a Robson del once titular con los porcos. De los 91 encuentros que disputó, partió como titular en 82 de ellos. Fue convocado con la selección brasileña sub-20, pero no llegó a debutar.

El cuadro verdão destaca por ser una fábrica de buenos centrales y Robson no se aleja de esta premisa. Es un central que destaca por su potencia y vehemencia en el duelo. Tiene un buen desplazamiento en largo y no desentona sacando el balón jugado, algo que lo ha llevado a jugar como doble pivote en ocasiones puntuales. Su 1,89 metros de altura lo hacen también un activo muy valioso en el juego aéreo.

Está postulado a ser uno de los centrales titulares del Betis Deportivo. Emmanuel N'goran ha irrumpido con gran fuerza en el filial verdiblanco, por lo que todo apunta a que veremos a Dani Fragoso apostar por una pareja conformada por el costamarfileño y Robson en alguno de los siete partidos que tiene por delante para conseguir la permanencia. Desde que Fragoso promocionó desde el primer juvenil al filial, el equipo ha experimentado un cambio de dinámica, pasando de ser un equipo prácticamente descendido a tener a tan solo cinco puntos la salvación.