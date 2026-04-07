Ángel Haro muestra su descontento con Bakambu: "Mi país es el Betis y pasarse de la fecha FIFA no me gusta nada"

Uno de los temas de actualidad en el Real Betis Balompié es Cédric Bakambu, que no estará este miércoles en Braga. El delantero congoleño, tras lograr con su selección en este parón internacional el pase al Mundial 2026, ha demorado su vuelta con una excesiva celebración en su país que ha molestado a la entidad de las trece barras.

Tanto es así, que como adelantó Diario de Sevilla, el Betis junto a Elche y Espanyol tramitó un escrito a LaLiga quejándose de la Federación de RD Congo y la situación que estaban viviendo los internacionales de dicho país tras clasificar a la cita mundialista. Todo ello para elevar a la FIFA una queja sobre la que ha hablado Ángel Haro en la terminal del Aeropuerto de San Pablo antes de volar a Oporto para la ida de cuartos de Europa League contra el Sporting de Braga.

Cédric Bakambu celebra con RD Congo el pase al Mundial 2026 / Cédric Bakambu

Caso Cédric Bakambu

Descontento con Bakambu: "No, no he podido hablar y sé que ha habido alguna comunicación vía WhatsApp, pero no me está gustando nada la situación desde un punto de vista de la propia Federación del Congo, y tampoco, porque tengo que decirlo, tampoco del jugador, yo creo que al final los equipos colaboramos con los distintos países o las distintas federaciones, y es muy importante para alguien representar su país, pero hay que tener un poquito más de seriedad. La Federación Congoleña nos mandó un e-mail donde retenía al jugador del día 3 al día 5, le dijimos que obviamente no estábamos de acuerdo, y a partir de ahí están los servicios jurídicos para ver qué reclamaciones podemos hacerle a la Federación, además de las actuaciones que se pueden hacer desde un punto de vista colectivo, a través de la Liga o de la Federación Española. Y luego, con respecto al jugador, pues tenemos un código de disciplina, que se firman los jugadores y que también habrá que aplicar, claro".

No habrá represalias deportivas: "No, nada que sea algo que nos perjudique, pero de lo, como digo, hay un reglamento de disciplina que se firma, igual que hay una serie de derechos, pero también hay una serie de obligaciones, y yo respeto a todos los países, pero para mí mi país es el Betis, tengo que representar al Betis, y a mí, como digo, pasarse de la fecha FIFA no me gusta nada".