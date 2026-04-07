Marc Roca y la ambición del Betis en la Europa League: "Cuando estás en cuartos quieres ganar, es la realidad"

Marc Roca ha sido el jugador del Real Betis Balompié que ha atendido a la prensa junto a Manuel Pellegrini. El centrocampista de Vilafranca del Penedès, en la previa de la ida de cuartos de Europa League contra el Braga en tierras lusas, ha repasado las claves de un partido histórico en el viejo continente para la entidad verdiblanca.

Eliminatoria ante el Braga: "Partido con ilusión y confianza, que es altísima, estamos en cuartos que es histórico para el club. La afición estará con nosotros, Isco ha venido y aporta esa veteranía y experiencia y cuantos más seamos mejor para todo el grupo y confiados en hacer una gran eliminatoria".

Cómo ve la Europa League: "Con ilusión y ganas. Estamos trabajando, en la temporada hay momentos peores y mejores, tenemos la convicción de hacer historia, queremos la Europa League y entrar en Champions, trabajamos para ello, iremos partido a partido".

Afición: "Confianza, vayamos donde sea nos acompañan y nos dan fuerza".

Clave del partido de ida: "El Braga es un equipo dominador, buena posesión,a gresviop con el balon platear un partido con conviccion, buena presiona rriba para recuperar y tener oportunidades y tener una buena salida de balon, tener buena posesipon y buscar el resultado para el partido de casa

Qué opina del Braga: "Si están en cuartos es por méritos propios. Lo hemos analizado ya, le gusta salir desde atrás, generar superioridades y tener el balón. Es un equipo complicado que atraviesa un buen momento, queremos que sea un punto de inflexión, cambiar de resultados, la plantilla está con mucha confianza y seguo que lo conseguimos".

La ilusión del beticismo en el vestuario: "Sí, obviamente. Nos llega la gente que viene, nos siguen a todas las partes del mundo, nos motiva, nos da más energía, más fuerzas. Cuando estás en cuartos quieres ganarla, es la realidad. Hay que ir paso a paso para conseguir el objetivo, pero creo que tenemos un equipo muy bueno con la capacidad de superar eliminatorias, llegar a la final y ojalá ganarla. Mañana son los primeros 90 minutos de los 180 de la eliminatoria, hay que ir paso a paso".

Problemas en los últimos partidos: "No sé si son desconexiones, siempre que recibes un gol hay cosas que se pueden mejorar, hay muchas, hacemos hincapié en ello y seguro que lo arreglaremos".