Pellegrini se moja sobre Deossa: "No es una respuesta individual que tenga importancia"

El Real Betis Balompié llegó este martes al Meliã Braga para la disputa de la ida de los cuartos de final de la Europa League. En la previa del encuentro, Manuel Pellegrini y Marc Roca han comparecido en la sala de prensa del Estadio Municipal de Braga repasando las claves del partido ante los de Carlos Vicens, que llegan sin Rodrigo Zalazar, su estrella.

Ilusión: "Todos tenemos mucha ilusión de avanzar en Europa League, no fue fácil llegar a cuartos, se ha logrado gracias al plantel, vigente en las dos competiciones. Creo que es una temporada que hemos sabido llevar a cabo con cuidado, muchas lesiones y tenemos ilusión, exigencia y ambición de estar en semifinales.

Eliminatoria ante el Braga: "Lo veo como todos los de Europa, un partido difícil que ha hecho todos los méritos para estar en cuartos. Si podemos dejar portería en blanco mejor, pero nuestro estilo es buscar la portería rival, un partido completo en ataque y defensa y con personalidad. Son los primeros 90 minutos de los 180 y ojalá partir mañana con el pie derecho y sacar resultado

Qué partido espera: "Un partido disputado y parejo, el Sporting quiere el balón, posesión larga, sale jugando desde atrás, le da más importancia a la creación que a la destrucción, adecuarnos a recuperar cuando nos convenga y pensar en aquí sin ir a casa".

Apoyo de la afición: "No me extraña, desde que estoy aquí cada vez que vamos fuera en la Conference venían, siempre tuvimos una muchedumbre de local y visita y me alegro que mañana venga a disfrutar y su apoyo será fundamental

Dos retos, Liga y Europa: "Por lo que hemos hecho durante el año la respuesta se va dando sola, el gran mérito es estar vigente en las dos competiciones. El finalista de Copa es el Atlético y nos eliminó en cuartos, quintos en Liga, peleando cotas importantes y si vemos resultados de otros equipos Europa y LaLiga se contradicen un poco. Luego ir a la Liga y estás muy atrás y si te centras mucho no se consiguen en Copas. El gran mérito es ese, mantenerse vigente. Se ha hecho justamente, coinciden periodos, que cuando estuvimos bien Liga fue cuando nos clasificamos a octavos y dejamos Europa y nos centramos en Liga. No le doy más a una u otra. Una es más riesgosa, se puede llegar a la final y perderla. En Liga tras 30 partidos estamos en posiciones europeas y queremos seguirla manteniendo hasta final de temporada. La prioridad siempre es el partido siguiente".

Falta de gol y rotaciones: "Los resultados de los últimos partidos no solo pueden basarse en no definir. Si hay partidos que no se ganan, ya lo dije, fue lo que nos permite estar en Europa League, son muy difíciles y nos hizo dejar puntos en el camino pero seguimos quintos. Hay un plantel comprometido en ambas competiciones para seguir lo más adelante posible y dentro del plantel hay algunos que juegan más o menos pero es mérito de todos y compromiso de todos. Las seis temporadas, que hemos jugado Europa, hemos tenido baches que los hemos sabido superar".

Nombres propios

Tema Bakambu: "Lo de Bakambu es un tema complicado, hay detrás un país metido. Sabe lo que tiene que hacer el club, pero no es un tema fácil para el jugador, ojalá se solucione de la mejor manera posible porque no fue solo Bakambu, fueron todos los jugadores del Congo":

Antony, problemas de pubis: "Más que hablar de un jugador en particular prefiero dar mi opinión en general. El plantel ha respondido de la mejor manera posible, uno tiene que hacer un análisis para ver cuál es el mejor once del partido siguiente. Me centro en una política y una idea de juego. Los jugadores pasan por periodos mejores y peores. Antony está pasando una pubalgia que no es fácil, pero le debemos mucho a él. Tratamos de hacer un once competitivo para cada una de las competiciones".

Nelson Deossa, baja participación: "Es una pregunta que acabo de contestar. Si hablo de la parte personal de cada uno de los 25 estaríamos aquí una hora y media. No es una respuesta individual que tenga importancia. Gracias a todos estamos quintos en Liga y en cuartos de Europa League. Nelson nos ha aportado y nos va a seguir aportando".

Cucho: "Lo del Cucho es la misma respuesta de Antony y Deossa. Cucho tuvo una lesión bastante larga, viene reapareciendo y su aporte será muy importante para nosotros".

Cómo está Bellerín: "Héctor por precaución no hizo el entrenamiento pero está en la lista de citados y en condiciones de jugar".

Lesiones: "Debate actual me meto poco, no es racional en el exterior, en la hinchada. No hemos conseguido los resultados que hubiéramos querido pero sí hemos conseguido avanzar en la Europa League. Lo valoro siempre global, si estamos quintos y en cuartos es que las cosas se han hecho bien, con momentos excepcionales y otros peores, cuanto más importantes son los jugadores por tiempos largos, mayor mérito tiene mantener la posición".

Estado de Junior Firpo: "Junior alcanzó a entrenar con nosotros tras la selección, en el segundo entrenamiento sintió una molestia muscular. No está en condiciones de jugar, pero el tiempo no lo podría decir yo".